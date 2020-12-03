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    У світі

    Помер колишній президент Франції д'Естен

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    <p>Валері Жискар д'Естен пробув на посаді президента Франції з 1974 по 1981 рік</p> - Помер колишній президент Франції д'Естен

    Валері Жискар д'Естен пробув на посаді президента Франції з 1974 по 1981 рік

    Жискар д'Естен прожив довше за всіх президентів Франції

    Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер в ніч на четвер на 95 році життя.

    Про це повідомила радіостанція Europe1.

    Зазначається, що д'Естен помер у своєму маєтку в департаменті Луар і Шер.

    У листопаді цього року його госпіталізували у зв'язку з серцевою недостатністю. Згодом колишній президент пішов на поправку, і його виписали з лікарні.

    Жискар д'Естен прожив довше за всіх президентів Франції. У 1962-1974 роки він був міністром економіки та фінансів республіки. У 1974 році він виграв президентські вибори і у віці 48 років став одним із наймолодших лідерів європейських країн.

    На посаді президента Жискар д'Естен пробув до 1981 року. При ньому у Франції були запущені масштабні державні проєкти, в тому числі будівництво швидкісних залізниць і нових атомних електростанцій.

    Також при д'Естені у Франції скасували політичну цензуру в кіно, а виборчий вік був знижений з 21 року до 18 років. Під час його президентства в країні були легалізовані аборти та спрощена процедура розлучення.

    Нагадаємо, минулого року пішов з життя експрезидент Франції Жак Ширак.

    Теги: Франція смерть президент
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