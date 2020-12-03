Помер колишній президент Франції д'Естен
Валері Жискар д'Естен пробув на посаді президента Франції з 1974 по 1981 рік
Жискар д'Естен прожив довше за всіх президентів Франції
Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер в ніч на четвер на 95 році життя.
Про це повідомила радіостанція Europe1.
Зазначається, що д'Естен помер у своєму маєтку в департаменті Луар і Шер.
У листопаді цього року його госпіталізували у зв'язку з серцевою недостатністю. Згодом колишній президент пішов на поправку, і його виписали з лікарні.
Жискар д'Естен прожив довше за всіх президентів Франції. У 1962-1974 роки він був міністром економіки та фінансів республіки. У 1974 році він виграв президентські вибори і у віці 48 років став одним із наймолодших лідерів європейських країн.
На посаді президента Жискар д'Естен пробув до 1981 року. При ньому у Франції були запущені масштабні державні проєкти, в тому числі будівництво швидкісних залізниць і нових атомних електростанцій.
Також при д'Естені у Франції скасували політичну цензуру в кіно, а виборчий вік був знижений з 21 року до 18 років. Під час його президентства в країні були легалізовані аборти та спрощена процедура розлучення.
Нагадаємо, минулого року пішов з життя експрезидент Франції Жак Ширак.