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    Пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах (фото)

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    Пацієнти кажуть, що місця у лікарні звільняються лише після того, як хтось помре - Пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах (фото)
    Пацієнти кажуть, що місця у лікарні звільняються лише після того, як хтось помре

    Трупи прибрали лише після того, як пацієнти зателефонували на гарячу лінію МОЗ

    В Одеській міській Covid-лікарні №5 трупи лежать цілий день просто на коридорах. Про це розповідають пацієнти медзакладу,  пишуть Texty.org.ua.

    Ірина, пацієнтка лікарні, розповідає, що вона телефонувала на гарячу лінію Covid-19 в Одесі, де її перенаправили на гарячу лінію МОЗ аж у Київ. «І лише після того як я туди додзвонилася, їх таки вивезли. Звісно, тут у палаті всі перенервували, ніхто вночі не спав», ─ каже жінка.

    «Після того як я потрапила до лікарні, мене оглядали лише раз. Поміряли температуру, сатурацію. Лікарів у відділені немає. Ті ж кисневі апарати треба носити від хворого до хворого, міняти трубки, міряти сатурацію, а робити це нікому. У відділені навіть відсутні свої термометри. Ми б вже за власні гроші їх купили, так аптека кілька днів не працювала, бо при вході до неї ставлять каталки з трупами», ─ розповіла Ірина.

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    Іван, у якого в лікарні №5 перебувають батьки дружини, додав, що сьогодні відвідував їх і бачив біля медзакладу близько десятка «швидких» із хворими, яких не приймали, бо не було місць. «Із таким лікуванням місця можуть звільнитися, лише якщо хтось помре. Система виявилася повністю неготовою. І правильно було ще місяць тому вводити карантин, щоб зменшити кількість хворих», ─ стверджує Іван.

    Зазначається, що кілька дні тому влада Одеси радісно прозвітувала про відкриття нових місць для хворих на Covid-19 у лікарні N 5.

    До слова, очільник МОЗ заявив, що інколи українці не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.

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    Теги: Одеса смерть лікарня карантин жінка батьки аптека влада коронавірус
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