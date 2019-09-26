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    У світі

    Пішов з життя експрезидент Франції Жак Ширак

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    Жаку Шираку було 86 років - Пішов з життя експрезидент Франції Жак Ширак
    Жаку Шираку було 86 років

    З 1967 році Ширак працював на різних посадах в уряді Франції

    У столиці Франції Парижі у четвер, 26 вересня, помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.

    Про це з посиланням на його сина повідомляють французькі ЗМІ.

    Жак Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі.

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    Зазначається, що з 1967 році Ширак працював на різних посадах в уряді Франції.

    З 1977 по 1995 рік Ширак був мером Парижа.

    У 1979 році його обрали членом Європарламенту, але через рік він подав у відставку.

    З 1986 по 1988 рік Ширак знову обіймав пост глави уряду.

    На виборах 1995 року Ширак протистояв своєму однопартійцю Едуарду Балладюру і здобув перемогу.

    На президентських виборах 2002 року Ширак знову переміг. У другому турі голосування він протистояв ультраправому кандидату Жану-Марі Ле Пену і переміг, значною мірою, завдяки протестним голосам.

    Як повідомлялося, 25 липня помер 92-річний президент Тунісу.

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