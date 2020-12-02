У Росії помер митрополит, який виступав проти автокефалії української церкви

Іов, який народився в Україні, завжди був одним із головних супротивників митрополита Філарета, згодом УПЦ Київського патріархату

Митрополит Російської православної церкви Іов (Тивонюк) помер у Москві від коронавірусу. Про це повідомляє сайт церкви.

82-річний єпископ у 1988 році брав участь у підготовці масштабних радянських святкувань тисячоліття хрещення Русі, а на початку дев’яностих років був одним із головних супротивників митрополита Філарета, згодом патріарха Української православної церкви Київського патріархату.

Тивонюк народився 1938 року в Почаєві (це в Тернопільській області, на той момент – територія Польщі). Після школи був послушником у Почаївській лаврі, а потім – у монастирі в Одеській області. Навчався в Київській та Одеській семінаріях, закінчив Московську духовну академію. У 1968 році пострижений у чернецтво, в наступному році висвячений на священника майбутнім патріархом Піменом.

Працював у відділі Відділ зовнішніх церковних зносин РПЦ, був завідувачем його канцелярії. У 1975 році висвячений на єпископа, призначений керівником патріаршими парафіями в США і Канаді. Через рік повернувся до Радянського Союзу, ставши заступником голови Відділу зовнішніх зносин.

У 1989 році був переведений в Україну, на місце митрополита Іоанна, незабаром відлученого від церкви за спробу відновити Українську автокефальну православну церкву. Протидіяв українським єпископам на чолі з митрополитом Філаретом, які прагнули відокремитися від РПЦ. Був одним із організаторів Харківського собору 1992 року, на якому був позбавлений влади в структурі РПЦ митрополит Київський і всієї України Філарет (Денисенко), а на його місце був обраний Володимир (Сабодан). Після цього Філарет створив Українську православну церкву Київського патріархату.

Іов був переведений на посаду вікарія Московської єпархії, через два роки відправлений до Челябінська, а в 2000 році став митрополитом. Іов став шостим митрополитом РПЦ, який помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, нещодавно патріарх Сербської церкви Іриней помер від коронавірусу.

Також коронавірус забрав життя митрополита Елладської православної церкви, який підтримував ПЦУ.

У жовтні поточного року помер скандально відомий протоієрей РПЦ, який перед цим говорив про користь коронавірусу.

Між іншим, напередодні стало відомо, що патріарх Варфоломій відвідає Україну з візитом у серпні.

Одразу після цього УПЦ МП прокоментувала намір патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну.