Помер «найстаріший чоловік в історії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Африканець говорив, що у нього не було будь-якого секрету довголіття, а дожити до похилого віку йому допомогла воля вищих сил Фото Rodger Bosch/AFP

У 114 років Блом замислювався над тим, щоб кинути палити

Помер 116-річний Фреді Блом (Fredie Blom) з ПАР, який неофіційно вважався найстарішим чоловіком в історії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на родичів довгожителя.

Згідно з даними видання, африканець народився 8 травня 1904 року. Коли він був підлітком, вся його сім’я загинула через пандемію іспанського грипу. Все життя він присвятив фермерству та роботі в будівництві. Блом був одружений з однією жінкою протягом 46 років. У них народилося троє дітей, а пізніше з’явилося п’ять онуків.

У 114 років Блом замислювався над тим, щоб кинути палити. На той момент, незважаючи на похилий вік, він був здатний пересуватися самостійно і скаржився лише на те, що погано чує і ходить не так швидко, як в молодості.

За два тижні до смерті, як стверджують його родичі, він все ще сам рубав дрова. Однак незабаром після цього Блом усох буквально за три дні. Довгожитель помер в лікарні від природних причин.

Африканець говорив, що у нього не було будь-якого секрету довголіття, а дожити до похилого віку йому допомогла воля вищих сил.

Фреді Блома називали найстарішим жителем Південної Африки. При цьому одне з найбільших південноафриканських видань The Times стверджує, що Блом може претендувати на світовий рекорд в якості довгожителя.

Найстаршим з чоловіків, які коли-небудь жили на планеті, за офіційними даними, вважається японець Кімура Джіроемон, який прожив 116 років і 54 дні. Якщо Фреді Блом дійсно прожив 116 років і 106 днів, його можна вважати найстарішим з чоловіків, які коли-небудь жили. На даний момент найстарішим з нині живих чоловіків вважається 111-річний житель румунського міста Бухарест Думітру Команеску.

Загальновизнаний рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років і 164 днів. Дослідники піддають її вік сумніву.