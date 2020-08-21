  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні новий коронавірусний антирекорд: тепер за кількістю госпіталізованих

    • Розсилка
    В Україні новий коронавірусний антирекорд: тепер за кількістю госпіталізованих

    За добу в українські лікарні з коронавірусом потрапили майже півтисячі людей

    Напередодні в Україні госпіталізували 487 хворих на коронавірус - це рекорд за весь час епідемії. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, 21 серпня.

    «За минулу добу захворіли 2106 осіб. З них 118 дітей. А також 136 медичних працівників. Вже другу добу ми фіксуємо більш як дві тисячі хворих на добу. Було госпіталізовано 487 осіб. І це найбільша кількість госпіталізованих за добу протягом всієї пандемії», - сказав Степанов.

    Міністр додав, що за попередню добу в цілому було здійснено 39 699 тестувань, з них 21 821 дослідження методом ПЛР, 17878 досліджень методом ІФА.

    Зазначимо, що напередодні в Україні було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

    До «червоної» зони буде віднесено:

    • місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • місто Самбір Львівської області;
    • місто Біляївку Одеської області;
    • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
    • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

    За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208.

     

    міністр лікарня рекорд Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ