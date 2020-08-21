В Україні новий коронавірусний антирекорд: тепер за кількістю госпіталізованих



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За добу в українські лікарні з коронавірусом потрапили майже півтисячі людей

Напередодні в Україні госпіталізували 487 хворих на коронавірус - це рекорд за весь час епідемії. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, 21 серпня.

«За минулу добу захворіли 2106 осіб. З них 118 дітей. А також 136 медичних працівників. Вже другу добу ми фіксуємо більш як дві тисячі хворих на добу. Було госпіталізовано 487 осіб. І це найбільша кількість госпіталізованих за добу протягом всієї пандемії», - сказав Степанов.

Міністр додав, що за попередню добу в цілому було здійснено 39 699 тестувань, з них 21 821 дослідження методом ПЛР, 17878 досліджень методом ІФА.

Зазначимо, що напередодні в Україні було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної» зони буде віднесено:

місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївку Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208.