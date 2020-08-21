Забризкав газом і вирвав сумку: у Києві молодик пограбував жінку



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Оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на жінку

До чергової частини поліції Києва зателефонувала 37-річна жінка та повідомила про те, що на напав невідомий. Для з’ясування обставин оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу та розшуковців.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, правоохоронці опитали потерпілу, яка надала опис нападника.

«За годину ми розшукали 35-річного киянина та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нам він зізнався, що на вулиці Бакинській підбіг до жінки, застосував газовий балончик та забрав сумку з гаманцем», - повідомив правоохоронець.

Затриманому слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.