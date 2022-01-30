Помер російський актор Леонід Куравльов

Актор помер на 86-му році життя

Нещодавно у Куравльова виявили запалення легенів та коронавірус

На 86-му році життя помер актор Леонід Куравльов. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Союз кінематографістів.

Артист став відомим завдяки ролям у фільмах «Афоня», «Іван Васильович змінює професію», «Найчарівніша і найпривабливіша» та «Золоте теля».

За свою кар'єру в кіно Куравльов завжди дякував Шукшину, назвавши навіть сина на його честь Василем.

За даними «Вікіпедії», Леонід Куравльов народився 8 жовтня 1936 року у Москві у родині слюсаря авіазаводу «Салют» В'ячеслава Яковича Куравльова і перукарки Валентини Дмитрівни.

У 1941 році Валентину Дмитрівну вислали за безпідставним звинуваченням на Північ в селище Зашеєк Мурманської області, Леонід з матір'ю прожили кілька років на березі озера Імандра.

У школі Куравльов вчився погано. Особливо важко йому давалися точні науки: математика, хімія і фізика. Як зізнавався він сам, це і вплинуло на вибір професії. Двоюрідна сестра якось жартома порадила йому після школи поступати у ВДІК – там вже точно не треба було здавати жодного з настільки нелюбих йому предметів.

У 1953 році його перша спроба закінчилася провалом, і він був прийнятий на роботу в московську артіль «Оптик». Наступна спроба відбулася у 1955 році. На цей раз він успішно склав іспити і став студентом акторського відділення ВДІКу, де вчився на курсі Бориса Бібікова, який він закінчив у 1960 році. Однокурсниками були Світлана Дружиніна, Софіко Чіаурелі.

У кіно дебютував студентом, зігравши солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона «Сьогодні звільнення не буде…». Паралельно початківець актор знявся в дипломній роботі Василя Шукшина «З Лебединого повідомляють» і в пригодницькому фільмі Михайла Швейцера «Мічман Панін» (обидва вийшли у 1960 році).

11 березня 2014 року підписав листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.

Як відомо, нещодавно у Куравльова виявили запалення легенів. Артист мав проблеми з диханням, у нього піднялася висока температура. Леонід В'ячеславович перебував у реанімації, лікарі оцінювали його стан як тяжкий. Тест на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат.

Також у нього були діагностовані проблеми з мозком.