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    Трамп назвав причину кризи довкола України

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    Трамп поспілкувався зі своїми прихильниками у Техасі&nbsp; - Трамп назвав причину кризи довкола України
    Трамп поспілкувався зі своїми прихильниками у Техасі 
    фото з відкритих джерел

    За словами експрезидента, Європа вважає, що може розраховувати на безкоштовну підтримку США

    Колишній президент США Дональд Трамп назвав причину кризи навколо України, вказавши на поступки Вашингтона Європі. Про це він сказав під час свого мітингу в Техасі.

    За словами експрезидента, однією з причин української кризи стало уявлення, що відновилося в Європі, про те, що вони знову можуть розраховувати на беззастережну і безкоштовну підтримку Америки.

    Екслідер зазначив, що президент США Джо Байден прийшов до влади, і для інших країн це стало сигналом повернення старих днів, коли можна було користуватися Сполученими Штатами. «Що їм не потрібно платити за своїми рахунками та ризикувати своїм життям. Нехай тупі американці роблять усе за нас», – заявив він.

    Трамп додав, що і в торгівлі європейці обманюють США майже так, як Китай, але ніхто про це не говорить.

    Раніше Трамп назвав невдалою телефонну розмову Байдена із Зеленським. За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України.

    На тому ж виступі Трамп заявив, що некомпетентна та слабка політика президента США Джо Байдена може спровокувати третю світову війну. Колишній американський лідер наголосив, що за Байдена КНДР різко збільшила кількість пусків ракет, Китай загрожує Тайваню, а Іран підійшов до створення ядерної бомби.

    Нагадаємо, американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

    Глава Білого дому начебто попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

    Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського.

    Натомість Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

    «Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.

    Теги: ЗМІ США Іран Китай Європа Дональд Трамп політика Володимир Зеленський президент час
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    Трамп назвав причину кризи довкола України