Розстріл у Дніпрі, переговори Зеленського й Байдена, штурм Ради. Топ-10 новин тижня

ДБР перевірить, як відео з нацгвардійцем Артемієм Рябчуком, який влаштував стрілянину, опинилося у мережі

ДБР перевірить, як відео з нацгвардійцем Артемієм Рябчуком, який влаштував стрілянину, опинилося у мережі

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Жахливий розстріл військовослужбовцем Нацгвардії 10 людей у Дніпрі, а також події навколо можливого російського вторгнення стали найбільш обговорюваними темами минулого тижня. Крім того, відбулися масові заворушення біля будівлі Верховної Ради, Єврокомісія анонсувала $1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні, відбулися телефонні переговори між Байденом та Зеленським, а українським олімпійцям заборонили фотографуватися із росіянами під час урочистостей.

У Дніпрі солдат Нацгвардії вбив п’ятьох людей та серйозно поранив ще п’ятьох

27 січня близько 3:40 ранку у військовій частині на території заводу «Південмаш» у місті Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі та одну цивільну жінку, що працювала вахтеркою на підприємстві. Після цього військовослужбовець полишив територію частини. Неподалік від «Південмашу» він ловив попутку, як з'ясувалося пізніше, йому це вдалося.

Для пошуку вбивці Нацполіція оголосила план «Сирена» у Дніпропетровщині та сусідніх областях.

Трохи згодом військового затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому. Правоохоронці повідомили, що він здався добровільно, попросивши знайому зателефонувати до поліції. Згодом у мережі з'явилось відео розстрілу, а також відеозапис, де Рябчук докладно розповідає, як вбивав людей у Дніпрі.

На жахливе масове вбивство невідкладно відреагував президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, яка могла бути причиною трагедії. Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку, перед тим відсторонивши від виконання обов’язків командування частини, де відбулася трагедія.

Слідчі повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру, а речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, що зазнали поранень від співслужбовця. Пізніше стало відомо, що чотирьох поранених прооперували: медики розповіли про їхній стан.

Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги

Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 млн євро.

ФОПи намагалися штурмувати будівлю Верховної Ради

25 січня, у Києві під Верховною Радою люди вийшли на мітинг. Учасники акції, більшість з яких – фізичні особи-підприємці та члени їхніх родин – вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Згодом біля будівлі Ради відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Пізніше протестувальники здійснили спробу прорватися до будівлі парламенту. В результаті поліція затримала 74 учасників акції.

Через спробу штурму з будівлі Верховної Ради евакуювали народних депутатів.

Затримання нардепів від «Слуги народу»

Вранці 28 січня голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінформував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Водночас як повідомили в ДБР, під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд.

Того ж дня детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. За даними журналіста Юрія Бутусова, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабаря.

Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером, який надавав допомогу нашим військовим.

Згодом НАБУ повідомило, народного депутата спіймали на «гарячому» під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн. Депутат начебто сприяв укладенню контрактів з лікарнею у Житомирській області.

Верховна Рада зібралась на тривалий карантин

У зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус Верховна Рада йде на карантин до 15 лютого.

Водночас лідерка партії «Голос» Кіра Рудик припустила, що замість пленарних засідань депутати продовжать працювати в комітетах.

«Зараз дедалі більше депутатів хворіють, епідеміологічна ситуація дуже складна. Тому можливо, що ми тільки відкриємо сесію і підемо працювати в комітетах наступного тижня», – сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в середу після повідомлення глав фракцій і керівників парламенту.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, і на найближчому тижні народні депутати повинні працювати в пленарному режимі.

«Непорозуміння» між Байденом та Зеленським

Американська телерадіокомпанія CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. За інформацією ЗМІ, президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Білий дім і Офіс президента України спростовують інформацію про суперечку між лідерами держав, проте скандал розгорається.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського. Лідери, зокрема, обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип нічого про Україну без України

Також Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

Вже сьогодні на зустрічі з іноземними ЗМІ Зеленський відреагував на новину CNN про «непорозуміння» з Байденом.

«Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США», – заявив президент України.

США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю

Сполучені Штати надають Україні військову допомогу у зв'язку із загрозою вторгнення РФ. У Міністерстві оборони анонсували до 45 авіарейсів зі зброєю від американської сторони. В Україну прибули вже чотири літаки.

Міноборони повідомляє, що військова допомога включає боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо.

Українським олімпійцям видали інструкцію: жодних фото з росіянами

Напередодні зимової Олімпіади українські спортсмени отримали рекомендації, як реагувати на провокації з боку росіян, які лізтимуть робити спільні фото. Про це «Суспільному» розповів міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт. У Москві вже відреагували на цю ркомендацію.

Раніше «Главкому» стало відомо, що олімпійцям рекомендовано давати коментарі українською мовою. Через це в деяких впливових росіян сталася істерика і вони наввипередки змагалися, хто більше бруду виллє на українських чиновників.

Антирекорд Covid-19

Упродовж тижня в Україні фіксувалося зростання кількості нових випадків захворювань на коронавірус. Зокрема, за добу 25 січня було виявлено 24 321 новий випадок хвороби.

Упродовж доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19 – рекорд з початку пандемії.

Від початку пандемії в нас виявили понад 3,9 млн випадків Covid-19. З них 99 882 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 млн – одужали.

Знаменитий український боксер Вірчис наклав на себе руки

Колишній чемпіон Європи з боксу Володимир Вірчис покінчив життя самогубством. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

Відомо, що перед смертю Вірчис звертався по допомогу і влаштував скандал на суді у справі Гандзюк.

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

Після завершення кар'єри Вірчис займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька Аміна.

Читайте також матеріали «Главкома»: