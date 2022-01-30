На цвинтарі, де покладав квіти Путін, дезінфікували сніг

Напередодні кадри, де Путін йде Піскарівським цвинтарем, а петербуржці стоять за огорожею цвинтаря, викликали великий резонанс

Перед приїздом президента Росії Володимира Путіна на Піскарівський цвинтар в Петербурзі, де відзначали день зняття блокади Ленінграда, там дезінфікували навіть сніг, розповідають очевидці. Про це розповіла співробітниця меморіалу екскурсовод Маргарита Ніколаєва, пише ВВС. Напередодні кадри, де Путін йде Піскарівським цвинтарем, а петербуржці стоять за огорожею цвинтаря, викликали великий резонанс.

27 січня петербуржці – в тому числі блокадники і ті, у кого в блокаду загинули родичі, – приходять на Піскарівський меморіальний цвинтар, місце масового поховання захисників та жителів Ленінграда, які загинули в блокаду під час Другої світової війни.

У Путіна там похований брат, він багато разів цього дня відвідував меморіал. Але цього року через пандемію обмеження, пов'язані з візитом президента, виявилися незвичними.

Людей на цвинтар не пускали від ранку до від'їзду президента, і їм довелося чекати за огорожею, попри снігопад та мороз.

Екскурсовод Ніколаєва потрапила на відео у ЗМІ після того, як вийшла за огорожу цвинтаря, щоб попередити присутніх, що до 15:00 вхід буде зачинено. Вона розповіла, що людей не пускають на цвинтар під час візитів високопосадовців щороку – не лише коли приїжджає президент.

Звичайною, за її словами, була також присутність снайперів на даху вхідного павільйону – фотографія у ЗМІ, на якій видно снайперів, не була фейком, підтвердила вона. Проте силовики, згідно з її спостереженнями, цього разу звернули увагу на те, наскільки безпечний сніг на цвинтарі.

«Приблизно за пів години (до візиту Путіна, – ред.) приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали, – розповіла екскурсовод. – Сніг раніше ніколи не обробляли».

Ніколаєва визнає, що сама не бачила, як дезінфікували сніг, але це бачили кілька її колег: «Вони розповіли, що приїхали фахівці та обробили сніг».

Путін у четвер поклав вінок до монумента «Матері-Батьківщини» та букет до братської могили, де, за словами співрозмовниці ВВС, похований його брат.

Тих, хто несли вінок, «привезли окремою машиною, і ніхто до них не підходив взагалі, крім президента безпосередньо на покладанні», стверджує вона.

Працівники меморіалу обговорювали, що вінконосці до заходу перебували на карантині. Раніше ВВС розповідала про карантин для тих, хто обслуговує президента Росії або зустрічається з ним.

Незвичайними були, за словами Ніколаєвої, металошукачі біля входу на цвинтар (про них розповідала ВВС телефоном також співрозмовниця у приймальні меморіалу), а також заклеєні малярною стрічкою камери біля монумента.

«Вони транслюють відео до кабінету звукорежисера, який за ними орієнтується, коли вмикати той чи інший звук. Але заклеїли лише частину камер – можливо, щоб не було видно співробітників охорони поряд із Путіним, а звукорежисер бачив би лише президента, коли це необхідно», – припустила Ніколаєва.

Раніше один із ідеологів російської демократичної опозиції, доктор історичних наук, політолог Валерій Соловей розповів, що у Володимира Путіна залишалося небагато часу, він слабшає. Йому стає гірше не лише фізично, а й ментально, і це дуже небезпечно. Препарати, які змушений приймати президент країни-агресорки, посилюють його психічну нестабільність.

Також радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

Крім того, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські заявила, що у президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності.

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