Помер Вахтанг Кікабідзе

Актору і співаку було 84 роки

Помер народний артист Грузії та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

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Актору і співаку було 84 роки. Що стало причиною смерті, наразі невідомо.

За даними «Вікіпедії», Вахтанг Костянтинович Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі, в дитинстві жив в районі Вера.

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Батько – молодший лейтенант Костянтин Миколайович Кікабідзе (1906-1942), пропав безвісти в грудні 1942 року під Керчю, походив із імеретинського дворянського роду, працював журналістом.

Мати актора – Манана Костянтинівна Багратіоні, з грузинського князівського роду Багратіоні-Давітішвілі, гілка грузинської царської династії Багратіоні, була відомою співачкою, бабуся Ольга по материнській лінії – із старовинного князівського роду Аміреджібі з Картлі.

Після закінчення школи у 1955-1957 роках навчався в Тбіліському університеті. У 1959 році став працювати у Тбіліській філармонії. У 1961-1963 роках навчався в Тбіліському інституті іноземних мов.

У 1966 році дебютував в кіно – «Зустріч в горах» (режисер М. Санішвілі). Співав в квартеті «Діело». У 1966 році Вахтанг Кікабідзе прийшов в ансамбль «Орера» (ударні інструменти, вокал), назву якого з грузинського мови можна перевести приблизно як приспів «Ля-ля-ля». У 1969 році вперше знявся у Г. Данелії у фільмі «Не журись!» (Приз за кращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені, (1970). Наступним знаковим фільмом стала картина «Мелодії Верійського кварталу» (режисер Г. Шенгелая, 1973). У 1977 році вийшов фільм Данелії «Міміно» (Державна премія СРСР 1978 року).

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У 1981 році Кікабідзе за своїм сценарієм зняв комедію в чотирьох новелах «Будь здоровий, дорогий!» (Гран-Прі Габрово-83), а в 1985-му – фільм «Чоловіки і всі інші». У 1984 році знімався в телесеріалі «ТАРС уповноважений заявити...» (отримав премію КДБ СРСР).

Вахтанг Кікабідзе у фільмі «Міміно» фото з відкритих джерел

Народний артист Грузинської РСР (1980), лауреат багатьох міжнародних пісенних конкурсів і кінофестивалів. Почесний громадянин міста Тбілісі (1998). У 1999 році в Москві на «Площі Зірок» була закладена його зірка, а у 2006 році – його «Грузинська зірка» на площі перед будівлею Тбіліської філармонії. Кавалер орденів: Міжнародного ордена Миколи Чудотворця (за примноження добра на землі, представлений від України), Міжнародного ордена Костянтина Великого (представлений від Росії) і грузинських – ордена Честі (1994) і військового ордена Вахтанга Горгасала III ступеня. До 70-річчя нагороджений грузинським орденом Перемоги імені Святого Георгія. Відмовився від російського ордена «Дружби» в зв'язку з конфліктом в Південній Осетії в серпні 2008 року. Крім того, Кікабідзе скасував свої ювілейні концерти в Москві, заявивши, що поважає російський народ, але в зв'язку з військовими діями Росії проти Грузії – не може приймати нагороди і виступати з концертами. З тих пір більше не відвідував Росію.

Виконавець великої кількості популярних пісень («Чіто Гвріто», «Мої роки – моє багатство» й інші). Постійно гастролює. Об'їздив з концертами п'ять континентів. У кінематографі створив галерею персонажів у фільмах, які стали улюбленими народом: «Не журись!», «Зовсім безнадійний», «Міміно» і «Фортуна», зняті режисером Георгієм Данелією.

Вахтанг Кікабідзе підтримував українців у війні з російським агресором. Він записав відеозвернення для українців.

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«Дорогі українці! Ми вас дуже-дуже сильно любимо! І переживаємо за все мерзопакостне, що з вами зараз відбувається. Але Бог на вашій стороні тому, що ви захищаєте свою Батьківщину. Це геройство, це не так просто. Я оптиміст і впевнений, що все буде добре», – заявив Кікабідзе.

Кікабідзе також розповідав, вважає дії Росії геноцидом українців.