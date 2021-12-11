Вахтанг Кікабідзе відвідав Саакашвілі в госпіталі
Грузинський співак розповів про самопочуття колишнього президента
Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе зустрівся з ув'язненим колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі і повідомив, що політик не почуває себе добре, проте він незламаний духом.
Саакашвілі перебуває у військовому госпіталі «Горі», де він проходить лікування після 50-денного голодування у в'язниці.
«Йому не добре, тут і питань немає, видно по очах. Він пригостив мене чаєм і розповів все детально... ми обговорили і те, як мене зустрів (президент України – ред.) Зеленський. Я сказав (Зеленському – ред.), що Саакашвілі твій громадянин і ви повинні його забрати, інакше його вб'ють. На що він відповів, що з сьогоднішнього дня почне дзвонити, після цього в Тбілісі приїхав народний захисник України, потім адвокат»,– заявив Кікабідзе журналістам.
За словами артиста, «виявляється, Польща повідомила, що готова прийняти Саакашвілі і подбати про нього».
Кікабідзе є депутатом парламенту Грузії від опозиційної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух». Він був першим у партійному списку під час парламентських виборів.
Нагадаємо, раніше Кікабідзе приїздив до України спеціально, щоб зустрітись із головою держави та обговорити можливості домогтися звільнення Михайла Саакашвілі, який нараз є громадянином України, з-під варти у Грузії.
«Я сказав Зеленському, що його потрібно переводити до клініки. Він 41 день голодує. Я бачив людей, які сім днів голодували і їх вже на ношах носили», – наголосив Кікабідзе.
До слова, Саакашвілі знову відмовився від лікування.
Нагадаємо, лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів.
Раніше лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі.
Також консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.
Крім того, МОЗ Грузії вважає, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном.