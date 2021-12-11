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    Вахтанг Кікабідзе відвідав Саакашвілі в госпіталі

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    Грузинський співак завжди висловлював підтримку експрезиденту Саакашвілі - Вахтанг Кікабідзе відвідав Саакашвілі в госпіталі
    Грузинський співак завжди висловлював підтримку експрезиденту Саакашвілі
    фото: 24tv.ua

    Грузинський співак розповів про самопочуття колишнього президента

    Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе зустрівся з ув'язненим колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі і повідомив, що політик не почуває себе добре, проте він незламаний духом.

    Саакашвілі перебуває у військовому госпіталі «Горі», де він проходить лікування після 50-денного голодування у в'язниці.

    «Йому не добре, тут і питань немає, видно по очах. Він пригостив мене чаєм і розповів все детально... ми обговорили і те, як мене зустрів (президент України – ред.) Зеленський. Я сказав (Зеленському – ред.), що Саакашвілі твій громадянин і ви повинні його забрати, інакше його вб'ють. На що він відповів, що з сьогоднішнього дня почне дзвонити, після цього в Тбілісі приїхав народний захисник України, потім адвокат»,– заявив Кікабідзе журналістам.

    За словами артиста, «виявляється, Польща повідомила, що готова прийняти Саакашвілі і подбати про нього».

    Кікабідзе є депутатом парламенту Грузії від опозиційної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух». Він був першим у партійному списку під час парламентських виборів.

    Нагадаємо, раніше Кікабідзе приїздив до України спеціально, щоб зустрітись із головою держави та обговорити можливості домогтися звільнення Михайла Саакашвілі, який нараз є громадянином України, з-під варти у Грузії.

    «Я сказав Зеленському, що його потрібно переводити до клініки. Він 41 день голодує. Я бачив людей, які сім днів голодували і їх вже на ношах носили», – наголосив Кікабідзе.

    До слова, Саакашвілі знову відмовився від лікування.

    Нагадаємо, лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів.

    Раніше лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі.

    Також консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

    Крім того, МОЗ Грузії вважає, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном.

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    Теги: Михайло Саакашвілі партії Грузія голодування співак
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    Вахтанг Кікабідзе відвідав Саакашвілі в госпіталі