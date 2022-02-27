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    Вахтанг Кікабідзе українцям: Бог на вашому боці

    Вахтанг Кікабідзе українцям: все буде добре - Вахтанг Кікабідзе українцям: Бог на вашому боці
    Вахтанг Кікабідзе українцям: все буде добре
    фото з відкритих джерел

    Хай живе вільна Україна, заявив Кікабідзе

    Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе підтримав українців у війні з російським агресом. Він записав відеозвернення для українців.

    «Дорогі українці! Ми вас дуже-дуже сильно любимо! І переживаємо за все мерзопакостне, що з вами зараз відбувається. Але Бог на вашій стороні тому, що ви захищаєте свою Батьківщину. Це геройство, це не так просто. Я оптиміст і впевнений, що все буде добре», – заявив Кікабідзе.

    Також артист підтримав президента України Володимира Зеленського.

    «Хай живе вільна Україна. Слава Україні. Я теж особисто теж українець!», – резюмував Кікабідзе.

    Раніше знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.

    На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.

    Теги: війна українці артист #stoprussia
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    Вахтанг Кікабідзе українцям: Бог на вашому боці