Вахтанг Кікабідзе українцям: Бог на вашому боці
Хай живе вільна Україна, заявив Кікабідзе
Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе підтримав українців у війні з російським агресом. Він записав відеозвернення для українців.
«Дорогі українці! Ми вас дуже-дуже сильно любимо! І переживаємо за все мерзопакостне, що з вами зараз відбувається. Але Бог на вашій стороні тому, що ви захищаєте свою Батьківщину. Це геройство, це не так просто. Я оптиміст і впевнений, що все буде добре», – заявив Кікабідзе.
Також артист підтримав президента України Володимира Зеленського.
«Хай живе вільна Україна. Слава Україні. Я теж особисто теж українець!», – резюмував Кікабідзе.
Раніше знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.
На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.