Вахтанг Кікабідзе українцям: Бог на вашому боці

Вахтанг Кікабідзе українцям: все буде добре

Хай живе вільна Україна, заявив Кікабідзе

Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе підтримав українців у війні з російським агресом. Він записав відеозвернення для українців.

«Дорогі українці! Ми вас дуже-дуже сильно любимо! І переживаємо за все мерзопакостне, що з вами зараз відбувається. Але Бог на вашій стороні тому, що ви захищаєте свою Батьківщину. Це геройство, це не так просто. Я оптиміст і впевнений, що все буде добре», – заявив Кікабідзе.

Також артист підтримав президента України Володимира Зеленського.

«Хай живе вільна Україна. Слава Україні. Я теж особисто теж українець!», – резюмував Кікабідзе.

Раніше знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.

На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.