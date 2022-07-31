Кікабідзе розповів, за що жалів Зеленського

Знаменитий грузин зізнався, що регулярно дивиться українське телебачення і вже тричі з лютого був в Україні

Народний артист Грузії та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе, приїхавши з гастролями до Ізраїлю, дав інтерв'ю місцевому ютуб-каналу Odesa Film Studio. Він, зокрема, розповів, вважає, що визначення «відомий радянський артист» щодо нього не зовсім точне.

«От багато хто говорить, що я відомий радянський артист, а я навіть піонером не був – з ганьбою вигнали, – каже Кікабідзе. – Грав з хлопцями у футбол, а потім вирішив привести до ладу єдині черевики. Зняв краватку та протер взуття, а хтось на мене доніс. Потім я не вступив до комсомолу. А потім, коли мені вже було 50, почали тягнути в партію, але я віджартовувася, що дуже люблю розповідати анекдоти про СРСР. Знаєте, життя таке, що не завжди можеш говорити і робити те, що хочеш. Не багатьом це вдається. Ось уже дивлюсь Макаревич живе тут у вас, в Ізраїлі, притиснули його в Росії, бо він почав висловлювати свою думку. Не сподобалося. Путін бореться за Радянський Союз, я так розумію. Йому подобається Сталін, який перестріляв половину інтелігенції».

Кікабідзе також розповів, вважає дії Росії геноцидом українців.

«Я якось недавно питав у Саакашвілі: «Скажи мені, чому Путін так не любить Україну? – продовжує артист. – Він каже: десять років тому я бачив один папір – план, де Москву хотіли перенести на територію Києва, він хотів розширити всю цю справу. Під час війни я вже тричі літав до України, добре знаю Зеленського. Війна – це дуже страшно, я не бачив такого навіть у кіно… У мене дуже гарна російськомовна програма, і коли мені хотілося співати, завжди їхав до України. Шість міст, у які я раніше приїжджав, зараз зрівняли із землею, нічого не залишилося. Жодного будинку. А що ще називається геноцидом, якщо не це? Коли підривають пологові будинки, дитячі садки? Ми зараз у Батумі грали концерт та весь дохід перерахували Україні. Дуже багато хто не повернуться. Позавчора я дивився по телебаченню (а я дивлюся українські канали) – нескінченна стіна загиблих. Чим вони його образили? Тим, що не хочуть до Радянського Союзу? Спочатку мені Зеленського було дуже шкода: тільки-но прийшов – і все це почалося. Але він виявився мужиком, справжнім. 70–80% на його місці втекло б звідти. Ось так».

Раніше знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.

На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.