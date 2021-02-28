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    Донька легендарного композитора звинуватила Олега Скрипку у крадіжці музики

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    &laquo;Як бути з авторським правом і про який генетичний код йдеться в тексті до кліпу&raquo; - Олеся Білаш - Донька легендарного композитора звинуватила Олега Скрипку у крадіжці музики

    «Як бути з авторським правом і про який генетичний код йдеться в тексті до кліпу» - Олеся Білаш

    Скріншот з відео

    «Мені лячно за перспективу української музичної культури», – зазначила Леся Білаш

    Донька композитора Олександра Білаша обурилася плагіатом і відвертим паплюженням легендарного твору двох великих митців. Про це Олеся Білаш написала у Фейсбук.

    «Сказати, що я вражена, не сказати нічого про мої відчуття. Крім того, що подивилася майже фільм жахів, ще й почула в ньому мелодію батька «Два кольори». А прочитавши про новий кліп Скрипки, зрозуміла, що це він написав цей «шедевр» за мотивами геніальної поезії Дмитра Павличка. Куди ж поділося прізвище композитора Олександра Білаша? Мабуть вурдалаки з кліпу розчинили у червоно-чорних кольорах», – написала Білаш.

    Олеся наголосила на кричущому невігластві Скрипки.

    «Можливо, пан Скрипка і не знав, що музика, яку він уповні використав, належить композитору, якого ще пам’ятають в Україні та світі, (до речі цього березня минає 90 років від дня народження митця) можливо вважав, що поет Павличко написав і слова і музику... Хай розбереться», – зауважила Білаш.

    «У мене ж два суттєвих питання до виконавця та всієї команди: як бути з авторським правом і про який генетичний код йдеться в тексті до кліпу? Авторське право проігноровано, що ж до генетичного коду перелитого О.Білашем та Д.Павличком у відому всьому світу пісню «Два кольори», то там безсумнівно відчувається Україна, якщо ж говорити про витвір Скрипки, гадаю жоден народ такому коду не порадів би. Мені лячно за перспективу української музичної культури», – наголосила Олеся Білаш.

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    Теги: музика Україна авторське право Олег Скрипка
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