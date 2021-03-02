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    Помер 44-річний український актор, відомий киянам з роликів про поведінку в метро

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    Іван Марченко&nbsp;останні п'ять років боровся з раком кісток - Помер 44-річний український актор, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
    Іван Марченко останні п'ять років боровся з раком кісток
    Фото: Фейсбук Івана Марченка

    27 лютого актор відзначив 44 років, а 1 березня його не стало

    У Києві помер молодий актор Іван Марченко. Він був відомий з відеороликів про правила поведінки в столичному метро. За два дні до смерті Марченку виповнилося 44 роки.

    Подробиці смерті актора розповіли в студії дубляжу LeDoyen Studio, де актор працював.

    Іван Марченко народився 27 лютого 1977 року. Активно знімався в кіно, грав у Київському театрі російської драми імені Лесі Українки, брав участь у зйомках соціальних роликів.

    У кіно дебютував в серіалі «Слід перевертня». Також він знявся в таких фільмах і серіалах як «Дідусь моєї мрії», «Повернення Мухтара», «За все тобі дякую», «Час гріхів», «Рідні люди», «Останній кордон», «Зовсім інше життя», «Диво», «Якби я тебе любив», «Тільки любов», «Здрастуй, мама!», «Жіночий лікар», «Свати-6», «Метелики», «Інфоголик», «Ментовські війни. Одеса».

    Найбільшу впізнаваність Марченко принесли соціальні ролики про правила поведінки в столичному метро.

    Відомо, що останні п'ять років актор боровся з раком кісток. Хвороба відступила після тривалого лікування, але раптово знову повернулася з подвоєною силою. 1 березня Івана Марченко не стало.

    Іван Марченко в соціальному ролику про метро

    «Друзі! Сьогодні після тривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе буде бракувати», - повідомили на сторінці студії, де він працював.

    Напередодні смерті Марченко розмістив на своїй сторінці в Facebook зворушливий пост-звернення до друзів. Він подякував їм за те, що вони поруч і за те, як він провів свій день народження.

    «Дорогі мої, фантастичні друзі, ви навіть не уявляєте, що зі мною вчора зробили! Я порваний, склеєний, знову порваний і знову склеєний. Ви прекрасні, і ви Сила, ми Сила!» – написав артист.

    Теги: кіно метро смерть артист актор хвороби рак
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