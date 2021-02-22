Названо 10 пісень, які будуть представлені на Євробаченні
Букмекери вже почали робити ставки
На першому місці зараз ісландська група Daði & Gagnamagnið, хоча конкурсну композицію вони ще не представили. На другому місці – литовський бенд The Roop з піснею Discoteque.
На третьому місці опинилася Швеція, проте ні виконавець, ні пісня ще не відомі. Представниця Франції Barbara Pravi з композицією Voilà займає четверте місце. П'яту і шосту позиції займають Росія і Болгарія.
Український гурт Go-A Band з піснею Shum опинився на 18 сходинці. Хоча до оголошення пісні вони займали 36 місце.
Перелік учасників опублікував оргкомітет Євробачення в Україні.
Букмекери вже почали робити ставки.
Нагадаємо, організатори міжнародного музичного конкурсу Євробачення повідомили правила його проведення у 2021 році.
Фінал музичного конкурсу Євробачення–2021 пройде 22 травня в Роттердамі в концертному залі Ahoy під колишнім гаслом.
Нагадаємо, що Євробачення-2020 мало відбутися в нідерландському місті Роттердам, але через пандемію коронавірусу шоу було скасовано.
У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно в 180 мільйонів осіб. «Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси і гостей конкурсу настільки, скільки це можливо», – підкреслили в пресслужбі.
Рішення про те, за яким саме варіантом проходитиме Євробачення (звичайний формат, з обмеженнями чи для окремих країн-учасниць в онлайн-форматі), приймуть на початку наступного року.