Названо 10 пісень, які будуть представлені на Євробаченні

Букмекери вже почали робити ставки

На першому місці зараз ісландська група Daði & Gagnamagnið, хоча конкурсну композицію вони ще не представили. На другому місці – литовський бенд The Roop з піснею Discoteque.

На третьому місці опинилася Швеція, проте ні виконавець, ні пісня ще не відомі. Представниця Франції Barbara Pravi з композицією Voilà займає четверте місце. П'яту і шосту позиції займають Росія і Болгарія.

Український гурт Go-A Band з піснею Shum опинився на 18 сходинці. Хоча до оголошення пісні вони займали 36 місце.

Перелік учасників опублікував оргкомітет Євробачення в Україні.

Букмекери вже почали робити ставки.

Нагадаємо, організатори міжнародного музичного конкурсу Євробачення повідомили правила його проведення у 2021 році.

Фінал музичного конкурсу Євробачення–2021 пройде 22 травня в Роттердамі в концертному залі Ahoy під колишнім гаслом.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 мало відбутися в нідерландському місті Роттердам, але через пандемію коронавірусу шоу було скасовано.

У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно в 180 мільйонів осіб. «Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси і гостей конкурсу настільки, скільки це можливо», – підкреслили в пресслужбі.

Рішення про те, за яким саме варіантом проходитиме Євробачення (звичайний формат, з обмеженнями чи для окремих країн-учасниць в онлайн-форматі), приймуть на початку наступного року.