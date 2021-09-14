Померла мама прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона

Художниця Шарлот Джонсон-Уол померла на 80 році життя

Мати прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона художниця Шарлот Джонсон-Уол померла на 80 році життя, повідомляє газета The Telegraph, з посиланням на заяву сім’ї померлої.

Вона померла в лондонській лікарні. Причину смерті не повідомляли. За даними газети, в 40 років у неї виявили хворобу Паркінсона.

Під час інтерв'ю у 2008 році вона сказала: «Я намагаюся малювати кожен день, якщо можу, хоча мені доводиться часто бувати в лікарні».

«Мені все ще вдається малювати, хоча моя рука раптово робить абсолютно ненавмисні рухи, які майже доводять мене до сліз», – поділилася Шарлотта Джонсон-Уол.

Як повідомляє The Telegraph, батьки Бориса Джонсона розлучилися в 1979 році. Через десять років його мати вийшла заміж за американського історика Ніколаса Уола, з яким вона кілька років прожила в США, а після його смерті повернулася до Великої Британії.

Джонсон-Уол займалася живописом. У США і Великій Британії часто проводилися виставки її робіт. Вона відома як портретистка, але також писала натюрморти та міські пейзажі.

Видання зазначає, що Борис Джонсон неодноразово відгукувався про матір як про «беззаперечний авторитет» у своїй родині та заявив, що вона прищепила йому рівну цінність кожного людського життя.

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