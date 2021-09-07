Джонсон розповів про досягнення Британії в Афганістані

Прем'єр вважає, що збройним силам Британії є чим пишатися

Великобританія домоглася серйозних досягнень в Афганістані. Зокрема, вона зуміла разом з союзниками захистити Захід від угруповання «Аль-Каїда». Про це у палаті громад британського парламенту завив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише видання Daily Mail.

«Якщо комусь хочеться сказати, що ми нічого не добилися в цій країні, скажіть їм, що збройні сили нашої країни і наших союзників дозволили 3,6 млн дівчаток піти в школи, скажіть їм, що наша країна і західний світ був захищений від «Аль-Каїди» в Афганістані на період нашого перебування там, і скажіть, що ми тільки що провели найбільшу повітряну операцію по евакуації в новітній історії», – наголосив Джонсон.

«Ми можемо пишатися нашими збройними силами і всім, чого вони домоглися, і спадщиною, яку вони залишили за собою, і що вони зробили було в кращих традиціях нашої країни», - підкреслив прем'єр.

За словами Джонсона, в Лондоні поки не спостерігають зростання терористичної загрози з території Афганістану. Він вказав, що Британія продовжує вимагати від влади Афганістану надати безпечний прохід для тих афганців, хто бажає покинути країну, і захищати права жінок.

До слова, в Афганістані назвали умови, за яких жінкам дозволять доступ жінок до освіти і роботи. При цьому питання про обов'язкову форму одягу для жінок буде вирішувати рада ісламських богословів.

Нагадаємо, США створюють умови для прийому десятків тисяч афганців. На кожного біженця Штати виділять понад дві тисячі доларів.

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