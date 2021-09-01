Спецпредставник Лондону зустрівся з керівництвом «Талібану»

У Катарі оселилися багато лідерів «Талібану», яких 20 років тому військовий контингент США вигнав з Афганістану

Британський уряд домовляється про евакуацію свої громадян та громадян союзників

Велика Британія веде прямі переговори з «Талібаном» щодо гарантій безпечного виходу своїх громадян і громадян союзників з Афганістану. Спеціальний представник прем’єр-міністра Саймон Ґасс зустрівся у Досі (Катар) з представниками «Талібану». Про це у Твітері повідомив журналіст газети The Times Стівен Свінфорд.

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Britain has opened talks with Taliban about safeguarding the passage of Afghan nationals and British citizens out of the country



Sir Simon Gass, the PM’s special representative for Afghan transition, has met Senior Taliban representatives in Doha in recent days — Steven Swinford (@Steven_Swinford) August 31, 2021

У Катарі оселилися багато лідерів «Талібану», яких 20 років тому військовий контингент США вигнав з Афганістану.

Британія відправила свого представника на переговори, після того, як Борис Джонсон зазнав нищівної критики через залишених у захопленому талібами Афганістані громадян Великобританії та афганців, які допомагали західним чиновникам працювати.

Зі слів Стівена Свінфорда, Саймон Ґасс – один з провідних британських експертів з питань Афганістану, у якого бездоганні звязки. Він донині очолює обєднаний розвідувальний комітет Великобританії.

До слова, Великобританія вивезла всіх своїх службових собак з Афганістану. При цьому деякі військові обурилися таким підходом Британії, заявивши, що владі варто було докласти більше зусиль для порятунку людей, а не тварин.