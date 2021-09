Спецпредставник Лондону зустрівся з керівництвом «Талібану»

Велика Британія веде прямі переговори з «Талібаном» щодо гарантій безпечного виходу своїх громадян і громадян союзників з Афганістану. Спеціальний представник прем’єр-міністра Саймон Ґасс зустрівся у Досі (Катар) з представниками «Талібану». Про це у Твітері повідомив журналіст газети The Times Стівен Свінфорд.

EXCLUSIVE:



Britain has opened talks with Taliban about safeguarding the passage of Afghan nationals and British citizens out of the country



Sir Simon Gass, the PM’s special representative for Afghan transition, has met Senior Taliban representatives in Doha in recent days