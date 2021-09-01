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    Спецпредставник Лондону зустрівся з керівництвом «Талібану»

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    У Катарі оселилися багато лідерів &laquo;Талібану&raquo;, яких 20 років тому військовий контингент США вигнав з Афганістану - Спецпредставник Лондону зустрівся з керівництвом «Талібану»
    У Катарі оселилися багато лідерів «Талібану», яких 20 років тому військовий контингент США вигнав з Афганістану
    Фото Anadolu Agency

    Британський уряд домовляється про евакуацію свої громадян та громадян союзників

    Велика Британія веде прямі переговори з «Талібаном» щодо гарантій безпечного виходу своїх громадян і громадян союзників з Афганістану. Спеціальний представник прем’єр-міністра Саймон Ґасс зустрівся у Досі (Катар) з представниками «Талібану». Про це у Твітері повідомив журналіст газети The Times Стівен Свінфорд.

    У Катарі оселилися багато лідерів «Талібану», яких 20 років тому військовий контингент США вигнав з Афганістану.

    Британія відправила свого представника на переговори, після того, як Борис Джонсон зазнав нищівної критики через залишених у захопленому талібами Афганістані громадян Великобританії та афганців, які допомагали західним чиновникам працювати.

    Зі слів Стівена Свінфорда, Саймон Ґасс – один з провідних британських експертів з питань Афганістану, у якого бездоганні звязки. Він донині очолює обєднаний розвідувальний комітет Великобританії.

    До слова, Великобританія вивезла всіх своїх службових собак з Афганістану. При цьому деякі військові обурилися таким підходом Британії, заявивши, що владі варто було докласти більше зусиль для порятунку людей, а не тварин.

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    Теги: Велика Британія Талібан Катар Борис Джонсон
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    Спецпредставник Лондону зустрівся з керівництвом «Талібану»