Уряд «душитиме» британців найвищими за всю історію податками

Зібрані гроші підуть на відновлення системи охорони здоров'я

Палата громад Великої Британії надала прем’єру держави Борису Джонсону мандат на підвищення податків до найвищого рівня за всю історію Сполученого Королівства. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, британський уряд підніме податок на фонд заробітної плати на 1,25%. Ще на 1,25% збільшиться податок на дивіденди.

Додаткові надходження планується спрямувати на фінансування охорони здоров'я.

На такі кроки влада Великої Британії змушена піти через необхідність відновлювати систему охорони здоров’я після коронавірусної кризи та збільшення фінансування допомоги пенсіонерам.

Таким чином, британському уряду доведеться порушити обіцянку не підвищувати податків, що містилася у передвиборчому маніфесті керівної Консервативної партії від 2019 року. Противники рішення про підвищення податків вже встигли охрестити його «податковою бомбою».

За попередньою оцінкою, підвищення податків дозволить зібрати приблизно 10 млрд фунтів ($14 млрд). Однак, не всі консерватори підтримали таке рішення. Впливовий представник партії Джейк Беррі порадив уряду переглянути його.

Нагадаємо, у Великобританії зарплати встановили рекорд.

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