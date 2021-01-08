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    У світі

    Померла зірка фільму «Поліцейська академія»

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    Меріон Ремсі<br /><br /> - Померла зірка фільму «Поліцейська академія»
    Меріон Ремсі

    Фото: @ebcinpa

    Актрисі було 73 роки

    У Лос-Анджелесі померла зірка фільму «Поліцейська академія» Меріон Ремсі, яка зіграла у франшизі курсанта Лаверн Хукс.

    Актрисі було 73 роки, повідомляє Deadline.

    Офіційна причина смерті американки не називається, хоча встановлено, що в останні дні Ремсі хворіла.

    Актриса почала свою кар'єру з мюзиклів на Бродвеї, проте популярність їй принесла роль в «Поліцейської академії».

    Як пише Deadline, персонаж Меріон Ремсі вийшов комічним, завдяки високому голосу актриси.

    Картина «Поліцейська академія» вийшла в 1984 році, а потім у фільму вийшло ще кілька сіквелів. Франшиза набула великої популярності.

    У 1997 році за комедією зняли однойменний серіал.

    Теги: смерть серіал актриса
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