Актрисі було 73 роки

У Лос-Анджелесі померла зірка фільму «Поліцейська академія» Меріон Ремсі, яка зіграла у франшизі курсанта Лаверн Хукс.

Актрисі було 73 роки, повідомляє Deadline.

Офіційна причина смерті американки не називається, хоча встановлено, що в останні дні Ремсі хворіла.

Актриса почала свою кар'єру з мюзиклів на Бродвеї, проте популярність їй принесла роль в «Поліцейської академії».

Як пише Deadline, персонаж Меріон Ремсі вийшов комічним, завдяки високому голосу актриси.

Картина «Поліцейська академія» вийшла в 1984 році, а потім у фільму вийшло ще кілька сіквелів. Франшиза набула великої популярності.

У 1997 році за комедією зняли однойменний серіал.