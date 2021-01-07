Не стало титулованого українського легкоатлета Володимира Кисельова

Чемпіонові Москви-1980 було 64 роки

Сьогодні, 7 січня в Кременчуку на Полтавщині перестало битися серце 64-річного олімпійського чемпіона Москви-1980 зі штовхання ядра Володимира Кисельова.

Володимир Кисельов народився 1 січня 1957 року в Мисках Кемеровської області (РФ). Як спортовець майбутній чемпіон сформувався після переїзду в Україну. Тренувався Кисельов у спортивному товаристві «Авангард» в Краматорську.

У 1978 році Володимир став чемпіоном Європи серед юніорів, а в 1979 році – бронзовим призером чемпіонату Європи в закритому приміщенні. Золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона він завоював на московській Олімпіаді.

На міжнародних змаганнях «Дружба-1984» Кисельов посів третє місце.





Володимир Кисельов

У 1996 році Кисельов став Почесним громадянином Кременчука, міста, в якому жив і працював після завершення кар’єри. І в якому помер.