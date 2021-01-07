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    Не стало титулованого українського легкоатлета Володимира Кисельова

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    Володимир Кисельов був одинм із найкращих штовхальників ядра 80-х років минулого сторіччя - Не стало титулованого українського легкоатлета Володимира Кисельова
    Володимир Кисельов був одинм із найкращих штовхальників ядра 80-х років минулого сторіччя
    Світлина - Альона Душненко

    Чемпіонові Москви-1980 було 64 роки

    Сьогодні, 7 січня в Кременчуку на Полтавщині перестало битися серце 64-річного олімпійського чемпіона Москви-1980 зі штовхання ядра Володимира Кисельова.

    Володимир Кисельов народився 1 січня 1957 року в Мисках Кемеровської області (РФ). Як спортовець майбутній чемпіон сформувався після переїзду в Україну. Тренувався Кисельов у спортивному товаристві «Авангард» в Краматорську.

    У 1978 році Володимир став чемпіоном Європи серед юніорів, а в 1979 році – бронзовим призером чемпіонату Європи в закритому приміщенні. Золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона він завоював на московській Олімпіаді.

    На міжнародних змаганнях «Дружба-1984» Кисельов посів третє місце.


    Володимир Кисельов

    Володимир Кисельов

    У 1996 році Кисельов став Почесним громадянином Кременчука, міста, в якому жив і працював після завершення кар’єри. І в якому помер.

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    Теги: легкоатлет Олімпійські ігри (Олімпіада) смерть легка атлетика штовхання ядра Володимир Кисельов
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