Хаос у Вашингтоні: як прихильники Трампа захопили Капітолій (фото, відео)

У середу, 6 січня, дві палати Конгресу США мали розглянути питання про затвердження результатів президентських виборів 2020 року: їм запропонували сертифікувати перемогу демократа Джо Байдена.

Однак здійснити цю формальність виявилося непросто. Через письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні Конгрес США призупинив засідання, а обидві палати розійшлися на дебати.

У той же день президент США Дональд Трамп зібрав у Вашингтоні мітинг своїх прихильників, під час якого мітингувальники прорвали охорону навколо Капітолію і почали штурм будівлі парламенту США.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

Штурм та стрілянина

Поліція Капітолія США підстрелила щонайменше двох демонстрантів і затримала ще кількох.

Як повідомляє CNN, кілька кульових поранень в груди отримав чоловік. Також поранення отримала одна жінка. Їх шпиталізували.

Також відомо про кількох постраждалих правоохоронців.

Перша смерть

За інформацією кількох американських ЗМІ, вищевказана жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

«Так, доросла жінка, що отримала вогнепальне поранення, померла у місцевому госпіталі», – сказав речник поліції Дастін Стернбек.

За життя жінки кілька годин боролися лікарі, проте безуспішно.

Реакція влади

Через протести і заворушення прихильників Трампа у Вашингтоні запровадили комендантську годину.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі закликала Національну гвардію втрутитися в ситуацію з протестом.

Натомість Дональд Трамп закликав прихильників до порядку і попросив їх не атакувати поліцейських.

«Я прошу всіх в Капітолія США зберігати мир. Ніякого насильства», – написав він у Twitter.

Згодом Трамп закликав свої прихильників «розійтися додому», але це не подіяло.

Попри це, Facebook повідомив, що видаляє звернення Трампа до його прибічників. Також адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила чинного президента США Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин.

Байден заявив про «заколот» та «бунт»

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом».

«Те, що відбувається в Капітолії – заколот, а не протест!», – зазначив Байден.

Він також звернувся до протестувальників із закликом поважати закони США та припинити протест.

Згодом Байден додав: «Загроза безпеці обраних посадових осіб, це – не протест. Це – бунт. Світ спостерігає. Як і багато інших американців, я шокований і засмучений тим, що наша країна, яка так довго залишалася маяком світла і надією на демократію, підійшла до такого похмурого моменту», – сказав Байден.

Бомба біля Капітолію

Американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію.

За даними CNN, бомбу знайшли біля штаб-квартири Республіканського національного комітету, яка розташована за декілька кварталів від Капітолія. Після виявлення вибухівки будівлю штаб-квартири Республіканського національного комітету та Демократичної партії евакуювали.

Зачистка Капітолію

Близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу остаточно евакуювали з Капітолію на військову базу.

Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція також зачистили будівлю Капітолію від протестувальників.

Поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію. Частина людей сама почала розходитися через можливий арешт під час комендантської години.

Попри це, кількасот людей продовжили протест під стінами Капітолію.

А що з бюлетенями?

Зібрані в усіх штатах бюлетені, які засвідчують результати виборів президента США, не постраждали під час нападу демонстрантів на будівлю парламенту.

Сенатор Джефф Меркл наголосив, що була реальна загроза втрати цих документів.

«Бюлетені колегії виборників врятовані з поверху (Капітолію, ред), де розташований Сенат. Якби професійні співробітники секретаріату Сенату не захопили їх з собою, нападники би їх спалили», – вважає сенатор.

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg