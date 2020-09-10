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    Здоров'я

    Відомий шоумен і його наречена захворіли на коронавірус: фото

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    Відомий шоумен Володимир Остапчук і його наречена захворіли на коронавірус - Відомий шоумен і його наречена захворіли на коронавірус: фото
    Відомий шоумен Володимир Остапчук і його наречена захворіли на коронавірус

    Зараз пара перебуває на самоізоляції

    Український шоумен Володимир Остапчук і його наречена Христина Горняк заразилися коронавірусом.

    У своєму Instagram дівчина розповіла, що у неї легша форма, ніж у Вови.

    Зараз пара перебуває на самоізоляції.

    «Є вже мій результат КТ. Слава Богу, мене пронесло. Пронесло із запаленням легенів, тобто з легенями у мене все в порядку. Незважаючи на те, що немає нюху, зник кілька днів тому і поки не відновився. Але я все одно хворію в легшій формі, ніж Вова. Тому що у нього зі всілякими ускладненнями у вигляді пневмонії«, - сказала Горняк.

    Також дівчина додала, що змушена скасувати весілля і дівич-вечір через зараження коронавірусом.

    «Зараз весілля не буде. Ми переносимо дату. Коли нас підкосила хвороба, я підозрювала, що святкуванню весілля настає кінець», – написала вона.

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    Відомий шоумен і його наречена захворіли на коронавірус: фото
    Відомий шоумен і його наречена захворіли на коронавірус: фото

    Горняк підкреслила, що під час пандемії треба бути готовим до такого розвитку подій.

    До слова, телеведуча Ольга Фреймут одужала від коронавірусної хвороби Covid-19.

    Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

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