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    У світі

    Росія провела змагання зі швидкісного викопування могил

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    У змаганні брали участь п&rsquo;ять гробокопів із Томська, Новосибірська, Барнаула, Кемерова і Юрги - Росія провела змагання зі швидкісного викопування могил
    У змаганні брали участь п’ять гробокопів із Томська, Новосибірська, Барнаула, Кемерова і Юрги

    Перемогу отримав місцевий гробокоп із Томська, впоравшись із копанням за 52 хвилини

    У російському місті Томськ перше в історії відбулося змагання зі швидкісного викопування могил. Про це повідомляє місцевий портал vtomske.ru.

    Зазначається, що переможцем став місцевий гробокоп, який впорався із завданням за 52 хвилини.

    «Спершу змагання мало відбутися у 2019 році у Владивостоку, але потім його перенесли в Омськ, а після пандемії коронавірусу — відклали на невизначений термін. Зрештою, організаторам вдалося провести змагання в Томську 5 вересня», – йдеться у повідомленні.

    У змаганні брали участь п’ять гробокопів із Томська, Новосибірська, Барнаула, Кемерова і Юрги.

    Видання інформує, що гробокопи мали вирити могилу довжиною два метри, шириною 80 сантиметрів і глибиною 1,6 метра. Правильність виконання завдання журі перевіряло, опускаючи в могилу пусту труну.

    Перемогу отримав місцевий гробокоп із Томська, впоравшись із копанням за 52 хвилини. Найгірший результат становив 68 хвилин.

    Організатор змагання — керівник Єдиної диспетчерської служби ритуальних послуг Томська Олександр Шарбаєв — сказав, що все минулося добре, і в майбутньому кількість учасників планують збільшити.

    Росія смерть
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