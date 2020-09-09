У Великій Британії помер сценарист Рональд Харвуд



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У Британії помер сценарист Рональд Харвуд

Харвуд багато працював в театрі, але шанувальникам його творчості добре знайомі й кінороботи сценариста

У Великій Британії, у віці 85 років, помер сценарист Рональд Харвуд, який відомий за роботою над фільмами Романа Поланського «Піаніст» і «Олівер Твіст».

Про це повідомляє видання Telegraph з посиланням на заяву сім'ї.

Видання повідомляє, що Харвуд помер в своєму будинку в графстві Сассекс. Обставини і причини смерті на цей момент не наводяться.

Харвуд отримав премію «Оскар« в 2003 році за роботу над «Піаністом» - йому дісталася нагорода в номінації «Кращий адаптований сценарій». Крім того, в 2008 році він отримав премію BAFTA за сценарій до «Скафандр і метелик».

Серед інших робіт Харвуда - «Австралія» База Лурмана, «Любов під час холери» Майкла Ньюелла, «Думки сторін» Іштвана Сабо.

Відомо, що в 2010 році сценарист отримав лицарський титул.

Справжнє прізвище сера Рональда Харвуда - Хорвіц. Він народився в Кейптауні. В Лондон приїхав в 1951 році вчитися акторській майстерності. Викладач англійської тоді пояснив йому, що прізвище Хорвіц занадто іноземне на слух і майбутній драматург змінив його.

Завершивши навчання в Королівській академії драматичного мистецтва, Харвуд приєднався до шекспірівської трупи сера Дональда Вулфіта. Цей досвід пізніше ляже в основу написаної п'єси «Костюмер». Театр і люди творчості були найулюбленішими темами британського письменника, сценариста і драматурга Рональда Харвуда.