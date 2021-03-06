Понад 20 людей затримали на студентській конференції в Мінську

Учасників конференції вивели з будівлі, посадили в автозак і відвезли у відділок

У білоруській столиці, увечері 5 березня силовики увірвалися на установчу конференцію «Ліги студентських об’єднань» (LiSA). Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«У п’ятницю близько 18:30 невідомі в масках прийшли на установчу конференцію Ліги студентських об’єднань, яка проходила в бізнес-клубі «Imaguru». Серед учасників заходу були члени основного складу Координаційної ради Андрій Єгоров і Віталій Римашевський», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після вторгнення силовиків, учасників конференції вивели з будівлі, посадили в автозак і відвезли. Загалом затримали понад 20 людей.

Серед затриманих – журналіст Артем Лява, який готував матеріали із заходу.

«Ми не розуміємо, коли і чим це закінчиться. Ми розцінюємо подію як силове захоплення, що не має під собою законних підстав. Це нова хвиля репресій, маски-шоу в офісах, мета якого – залякування і ліквідація всіх активних і вільнодумних людей», – заявила засновниця бізнес-клубу «Imaguru» Тетяна Маринич.

За інформацією видання, силовикам вдалося затримати 22 людини.

На установчій конференції LiSA планувалося провести вибори керівництва, ухвалити програми дій, обговорити плани організації, вислухати лідерів місцевих студентських організацій.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Опозиція назвала результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.

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