Вибори в Харкові стартували. Ірина Білик зібрала два Палаци спорту й показала, хто замінить Кернеса

Ірина Білик зазначила, що Терехов «поведе Харків до нових досягнень»

У четвер, 4 березня, народна артистка України виступила в харківському Палаці спорту, де підтримала секретаря Харківської міської ради та виконувача обов’язків міського голови Ігоря Терехова.

Концерт організували в честь Міжнародного жіночого дня. Терехов зібрав співробітниць держструктур, медиків, робітниць комунальних підприємств і педагогі, щоб привітати їх зі святом, пише NewsRoom Kharkiv.

Незадовго до перевиборів мера Харкова Терехов спробував знайти підхід до працівниць бюджетної сфери – у вестибюлі Палацу спорту встановили столи з подарунковими пакетами від нього.

Згодом виступила Ірина Білик. «Мене запрошував ваш чудовий мер Геннадій Адольфович. Його відхід – це непоправна втрата. Весь цей час поруч із ним був його вірний соратник Ігор Олександрович Терехов. І тепер він очолив його команду й поведе Харків до нових досягнень», – сказала виконавиця.

Організатори спробували дотриматися карантинних обмежень: розставили крісла подалі один від одного, а частину огородили стрічками. Проте частину стрічок зірвали гості, а половина присутніх була без масок.

У четвер, 4 березня, у Палаці спорту відбудеться ще один концерт Ірини Білик, він призначений на 18:00.

Позачергові вибори міського голови Харкова відбудуться в останню неділю жовтня 2021 року. Провести переобрання мера весною не вдасться через пропущений крайній термін подання документів до Верховної Ради. Стало відомо, що Терехов не надав їх вчасно.

Нагадаємо, Білик висловила глибокий жаль у зв'язку зі смертю міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Звернення співачки транслювали під час прямої трансляції його похорону.

Торік правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення карантинних норм на концерті Ірини Білик у Харкові.

Ірина Білик 16 січня в Мінську виступала перед Лукашенком. Вечір пройшов в стилі «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки». Лукашенко під час виступу зазначив, що стилістика вечірки викликає певні асоціації, коли у Гоголя красива жінка насправді виявляється відьмою, разом з тим назвавши всіх учасниць заходу красунями.