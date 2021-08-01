Понад сім мільйонів росіян уже невиїзні через борги

Мільйони росіян не зможуть виїхати за кордон через борги

У більшості з них є одночасно і банківський кредит, і позика в макрофінансовій організації

Кількість росіян, яким можуть обмежити виїзд за кордон через велику прострочену заборгованість, досягло 7,2 млн. Про це повідомляє президент Національної асоціації професійних колекторських агентств (НАПКА) Ельман Мехтієв.

За його словами, мова йде про громадян з простроченою заборгованістю понад 90 днів на суму понад 30 тисяч рублів ($410).

«Таким чином, кожен шостий позичальник за умови, якщо кредитор отримає судове рішення, не зможе покинути країну», – зазначив Мехтієв.

Президент НАПКА порадив боржникам за 10-14 днів до виїзду перевіряти через сайт Федеральної служби судових приставів (ФССП), чи є їх ім’я в базі виконавчих проваджень.

Якщо провадження відкрито, необхідно погасити борг, повідомити про це орган, який наклав заборону, і чекати близько десяти робочих днів, поки дані будуть внесені в базу, уточнив Мехтієв. Він також додав, що згідно із законом можна спробувати попросити відстрочку погашення заборгованості або розстрочку, якщо за кордон необхідно виїхати, наприклад, для лікування.

При цьому, за словами Мехтієва, на тлі Covid-19 заборона на виїзд за кордон стала менш ефективною: за перші шість місяців цього року були фактично виконані тільки 300 тисяч судових рішень з винесених 5,9 млн.