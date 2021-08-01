Словаччина відновила пасажирські перевезення з Україною

Уряд Словаччини зазначає, що на осіб, які прибувають на територію їхньої держави, будуть поширюватися карантинні заходи

З 1 серпня Словаччина відновлює пасажирські перевезення з Україною. Уряд оголосив про правила в'їзду для мандрівників. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Відновлення автобусних рейсів з Ужгорода до словацького пункту пропуску «Вишнє Немецке» відбулося о 7.00 ранку за київським часом.

«Відповідно до повідомлення Словацької сторони, з 07.00 (за київським часом) 01.08.2021 року відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску «Вишнє Немецке» (з українського боку – пункт пропуску «Ужгород»)», - йдеться в повідомленні.

Уряд Словаччини при тому зазначає, що на осіб, які прибувають на територію їхньої держави, будуть поширюватися карантинні заходи.

Зокрема, всі не вакциновані особи віком від 18 років (за деякими винятками) повинні будуть пройти ізоляцію протягом двох тижнів. Ізоляція може проходити як в домашніх умовах, так і у відповідних установах.

Вийти з самоізоляції буде можна, якщо за цей час у прибулого не буде виявлено симптомів захворювання Covid-19 або якщо буде отриманий негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.

Також словацькі прикордонники нагадують про необхідність завчасної реєстрації всіх мандрівників віком від 12 років на урядовому сайті.

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