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    Путін почав наділяти росіянам землю в Арктиці

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    Претендувати на ділянку з серпня зможуть тільки зареєстровані там жителі - Путін почав наділяти росіянам землю в Арктиці
    Претендувати на ділянку з серпня зможуть тільки зареєстровані там жителі
    Фото з відкритих джерел

    Росіянам з 1 серпня виділять додаткову ділянку

    У Росії набрав чинності новий закон, згідно з яким росіянам, які успішно освоїли отриману за програмою «Далекосхідний гектар» землю, з 1 серпня виділять додаткову ділянку. На прохання підприємців та фермерів прийнято рішення про масштабування проєкт роздачі угідь і додавання до нього Арктичної зони. Документ опублікований на офіційному сайті правової інформації.

    В кінці червня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє почати виділення людям по другому гектару. Крім того, розширюється географія регіонів-учасників програми. Землю тепер можна буде отримати ще й в Мурманській області, Ненецькому і Ямало-Ненецькому автономних округах, а також у 23 районах Красноярського краю, Архангельської області, Республіці Комі і Карелії. Претендувати на ділянку в зазначених регіонах з серпня зможуть тільки зареєстровані там жителі, а з 1 лютого 2022 року – всі росіяни.

    Програма «Далекосхідний гектар» діє з 2016 року. За офіційними даними в ній взяло участь понад 93 тисяч осіб. Люди використовують землю для будівництва житла (42%), сільського господарства (36%), підприємництва (10%), туристичного бізнесу (7%) і інших видів діяльності (5%). Законопроєкт про роздачу додаткових ділянок почали опрацьовували в уряді з осені 2020 року.
    Теги: Росія земля Путін закон президент
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    Путін почав наділяти росіянам землю в Арктиці