Кандидат в канцлери ФРН розповів, як впливатиме на Росію

Спільну угоду ФРН та США, що розблокувала будівництво газогону, Лашет вважає «потужнім інструментом»

Армін Лашет запевняє, що має план на випадок газового шантажу України

Армін Лашет, що змагається за посаду канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС обіцяє Росії санкції у випадку тиску на Україну за допомогою газопроводу «Північний потік – 2» тиснутиме на Україну. Про це німецький політик заявив сьогодні в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, повідомляє DW.

«Якщо Росія знову агресивно вестиме себе щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу», – сказав Лашет.

На його думку, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу як геополітичної зброї.

«Німецько-американська угода дає нам у руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії», – переконаний Лашет.

За його словами, відданість суверенітетові і безпеці України має бути пріоритетом німецької зовнішньої політики.

«Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо порушення міжнародного права, атаки гібридними засобами на західні демократії або порушення фундаментальних прав людини і громадянина на своїй території», – заявив політик.

Тим часом російська монополія «Газпром» створює штучний дефіцит газу в Європі, протягом чотирьох місяців поспіль не контрактуючи додаткових обсягів постачання. Можливі причини такої поведінки – полегшити сертифікацію газогону на тлі спровокованої на континенті енергетичної кризи.

Нагадаємо, що сьогодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав ймовірним зупинку сертифікації «Північного потоку –2» у випадку, якщо вдасться довести його афільованість з «Газпромом».