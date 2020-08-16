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    Попри революційні події, Білорусь готується до приїзду офіційної української делегації

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    Захід має проходити у рамках Третього форуму регіонів Білорусі та України 8-9 жовтня у Гродно - Попри революційні події, Білорусь готується до приїзду офіційної української делегації
    Захід має проходити у рамках Третього форуму регіонів Білорусі та України 8-9 жовтня у Гродно

    Білорусько-українська консультаційна рада ділового співробітництва відбудеться 8 жовтня у Гродно

    У Білорусі очікують на приїзд офіційної української делегації на зустріч щодо співпраці, яка має відбутися в жовтні у Гродно, попри останні події.

    Про це заявили у Білоруській торгово-промисловій палаті, – повідомляє державне інформаційне видання «БЕЛТА».

    Там повідомляють, що зустріч білорусько-української консультаційної ради ділового співробітництва пройде 8 жовтня у Гродно. На ній розглядатимуть «перспективні напрямки розвитку торговельно-економічної взаємодії та проблемні питання ведення бізнесу» та планується підписання двосторонніх контрактів.

    Серед учасників анонсують посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола та посла України в Білорусі Ігоря Кизима, главу ТПП Білорусі Володимира Улаховича та президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова.

    Захід має проходити у рамках Третього форуму регіонів Білорусі та України 8-9 жовтня у Гродно. 

    З цього повідомлення випливає, що у Білорусі очікують на продовження з Україною business as usual, попри революційні події.

    Раніше повідомлялося, що попередньо на жовтень планується візит до Білорусі президента України Володимира Зеленського. Президент України і Олександр Лукашенко повинні були взяти участь у Форумі.

    Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
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