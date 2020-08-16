Попри революційні події, Білорусь готується до приїзду офіційної української делегації



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Захід має проходити у рамках Третього форуму регіонів Білорусі та України 8-9 жовтня у Гродно

Білорусько-українська консультаційна рада ділового співробітництва відбудеться 8 жовтня у Гродно

У Білорусі очікують на приїзд офіційної української делегації на зустріч щодо співпраці, яка має відбутися в жовтні у Гродно, попри останні події.

Про це заявили у Білоруській торгово-промисловій палаті, – повідомляє державне інформаційне видання «БЕЛТА».

Там повідомляють, що зустріч білорусько-української консультаційної ради ділового співробітництва пройде 8 жовтня у Гродно. На ній розглядатимуть «перспективні напрямки розвитку торговельно-економічної взаємодії та проблемні питання ведення бізнесу» та планується підписання двосторонніх контрактів.

Серед учасників анонсують посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола та посла України в Білорусі Ігоря Кизима, главу ТПП Білорусі Володимира Улаховича та президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова.

Захід має проходити у рамках Третього форуму регіонів Білорусі та України 8-9 жовтня у Гродно.

З цього повідомлення випливає, що у Білорусі очікують на продовження з Україною business as usual, попри революційні події.

Раніше повідомлялося, що попередньо на жовтень планується візит до Білорусі президента України Володимира Зеленського. Президент України і Олександр Лукашенко повинні були взяти участь у Форумі.