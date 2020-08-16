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    У світі

    Путін може «зробити» Лукашенку інсульт, – Піонтковський

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    &laquo;Висока вірогідність фізичного усунення білоруського президента, яка може статися вже найближчого часу&raquo; - політолог - Путін може «зробити» Лукашенку інсульт, – Піонтковський
    «Висока вірогідність фізичного усунення білоруського президента, яка може статися вже найближчого часу» - політолог

    Кремлю не потрібна показова перемога над Лукашенком з боку повсталого народу

    Такий Лукашенко Путіну вже не потрібен. Тим більше, йому не потрібна показова перемога над ним з боку повсталого народу, що зовсім небажано для Кремля сприймуть прості росіяни. Звідси й можлива вірогідність фізичного усунення білоруського президента, яка може статися вже найближчого часу

    Таку думку політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) висловив в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським.

    Напередодні ЗМІ оприлюднили відео загибелі білоруського активіста Олександра Тарайковського. На кадрах видно, як учасник акції з піднятими руками підходить до силовиків, після чого лунає постріл і чоловік падає на дорогу.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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