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    Зеленський готується до візиту у Білорусь

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    Володимир&nbsp;Зеленський і нинішній лідер Білорусі Олександр Лукашенко вперше зустрілися в&nbsp;2019 році в&nbsp;Житомирі на&nbsp;Форумі регіонів - Зеленський готується до візиту у Білорусь
    Володимир Зеленський і нинішній лідер Білорусі Олександр Лукашенко вперше зустрілися в 2019 році в Житомирі на Форумі регіонів

    Третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні

    Посол Білорусі в Києві Ігор Сокол і віцепрем'єр України Олексій Резніков обговорили підготовку візиту президента Володимира Зеленського в Білорусь.

    «У ході проведеного конструктивного діалогу обговорено хід підготовки до офіційного візиту президента України до Республіки Білорусь і до третього Форуму регіонів України та Білорусі, а також питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн», — заявили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.

    Як повідомляється, під час зустрічі також були обговорені питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн. Крім того, сторони наголосили на націленості на виконання раніше досягнутих домовленостей і продовження предметної роботи з підготовки вагомого пакета домовленостей.

    Пріоритетом для Білорусі є якнайшвидше відновлення обсягів взаємного товарообігу, який через пандемією коронавірусу у першому півріччі впав майже на чверть і становив 2 млрд доларів. Так, білоруський експорт в Україну знизився на 28,6% до 1,3 млрд доларів.

    Третій форум регіонів України та Білорусі за участі президентів двох країн планується провести в жовтні в Гродно. Попередній форум відбувся в жовтні 2019 року в Житомирі.

    Зеленський і нинішній лідер Білорусі Олександр Лукашенко вперше зустрілися в 2019 році в Житомирі на Форумі регіонів.

    Між іншим, напередодні у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента. Самі вибори відбудуться 9 серпня.

    На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізаціюПризивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

    Білорусь Олександр Лукашенко посол Володимир Зеленський президент
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