Зеленський готується до візиту у Білорусь



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Володимир Зеленський і нинішній лідер Білорусі Олександр Лукашенко вперше зустрілися в 2019 році в Житомирі на Форумі регіонів

Третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні

Посол Білорусі в Києві Ігор Сокол і віцепрем'єр України Олексій Резніков обговорили підготовку візиту президента Володимира Зеленського в Білорусь.

«У ході проведеного конструктивного діалогу обговорено хід підготовки до офіційного візиту президента України до Республіки Білорусь і до третього Форуму регіонів України та Білорусі, а також питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн», — заявили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляється, під час зустрічі також були обговорені питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн. Крім того, сторони наголосили на націленості на виконання раніше досягнутих домовленостей і продовження предметної роботи з підготовки вагомого пакета домовленостей.

Пріоритетом для Білорусі є якнайшвидше відновлення обсягів взаємного товарообігу, який через пандемією коронавірусу у першому півріччі впав майже на чверть і становив 2 млрд доларів. Так, білоруський експорт в Україну знизився на 28,6% до 1,3 млрд доларів.

Третій форум регіонів України та Білорусі за участі президентів двох країн планується провести в жовтні в Гродно. Попередній форум відбувся в жовтні 2019 року в Житомирі.

Зеленський і нинішній лідер Білорусі Олександр Лукашенко вперше зустрілися в 2019 році в Житомирі на Форумі регіонів.

Між іншим, напередодні у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента. Самі вибори відбудуться 9 серпня.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.