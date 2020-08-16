Лукашенко збирає антимайдан? У Мінську на провладний мітинг зганяють бюджетників



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У неділю в Мінську відбудеться мітинг на підтримку Олександра Лукашенка

Сьогодні у Білорусі пройде мітинг на підтримку Лукашенка

До Мінська звозять співробітників різних державних підприємств та установ для участі в мітингу на підтримку Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів.

Як повідомляє TUT.Bу, виданню скаржаться читачі з різних регіонів, яких змушують їхати у білоруську столицю.

Такі повідомлення надійшли від працівників «Білшини», «Інтеграла», Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської «Слов'янки», «Бобруйськагромашу», Білоруського цементного заводу, пружанського «Комунальника», «Кричевцементношиферу», Дзержинської птахофабрики, Слонімського водоканалу, ВАТ «Поликовічі» (сільгосппідприємство під Могильовом), «Могильовенерго», Бобруйського заводу біотехнологій, «Вітебськоблгазу». Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам державних ЗМІ та багатьом іншим.

За інформацією видання, покликали на мітинг працівників Апарату уряду, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Міністерства охорони здоров'я, Мінлісгоспу, МАРТ, МНС, ДМК, КДК. В окремих відомствах, як повідомляють працівники, також погрожують звільненням у разі відмови.

Декому із тих, кого попросили приїхати на мітинг до столиці, пообіцяли грошову винагороду. Кілька працівників «Білшини» повідомили, що їм нібито мають намір виплатити за таку поїздку 100 рублів кожному і поставити відпрацьовану зміну на підприємстві.

На «Інтегралі» розповіли, що пропонують за участь у мітингу відгул.

У Гомелі з відпусток відкликають медиків, щоб ті приїхали на мітинг у Мінськ.

«Комусь вдається відмовитися із тих чи інших причин, а комусь - ні, бо погрожують звільненням, втратою місця в гуртожитку. Люди побоюються, що можуть бути провокації, і дехто із запрошених на мітинг вважає, що вони можливі з боку влади», - зазначається в публікації.

Водночас на сторінці у Фейсбуці провладної громадської організації «Біла Русь» повідомляється, що 16 серпня відбудеться мітинг, на якому будуть люди, які «підтримують державний курс» у Білорусі.

«На мітингу зберуться всі ті, кому небайдужа Батьківщина, хто проти розділу країни на два ворогуючі табори. Загалом із нами - вся конструктивна Білорусь», - йдеться в повідомленні.

Напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе — фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв'язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.