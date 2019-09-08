Посол Мельник закликає європейське українство бути активнішим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України в ФРН Андрій Мельник Фото: Укрінформ

Першим і найголовнішим є перспектива членства України у ЄС та НАТО – Мельник

Українство Європи має брати приклад з українців у Північній Америці у справі відстоювання інтересів держави за кордоном.

На цьому акцентував посол України в ФРН Андрій Мельник, виступаючи перед учасниками річних загальних зборів СКУ, які вперше проходили в Німеччині, повідомляє Укрінформ.

«Світовий конгрес українців є надзвичайно могутньою силою і потужною зброєю, чинником, з яким не можна не рахуватися. Приємно, що цю аксіому чудово розуміють у таких державах, як Канада, Сполучені Штати чи Австралія. На жаль, в Європі ця прописна істина не завжди очевидна. І це особливо стосується саме Німеччини, де вплив українства залишається обмеженим», – сказав Мельник.

Він закликав близько 100 представників з понад 20 країн, які зібралися в Берліні, поміркувати, яким чином міжнародний авторитет і унікальний досвід, політичний вплив СКУ можна застосувати у Німеччині, де проживають 140 тисяч громадян України (з яких понад 12 тисяч – в Берліні). За оцінками посольства, приблизно стільки ж співвітчизників уже отримали німецьке громадянство.

«Питання в тому, як достукатися до наших співвітчизників, які нині живуть у Німеччині чи інших європейських країнах… Тисячі українців набувають щороку німецьке громадянство, і я всім кажу, це ваше рішення, ніхто на вас за це не тримає зла, але чому б вам не вступати до політичних партій Німеччини, щоб самим безпосередньо впливати на курс Німеччини щодо України», – запитав посол.

Першим і найголовнішим, на його думку, є перспектива членства України у ЄС та НАТО, яка «залежить саме від політичної волі Берліна». Посол вірить в те, що впродовж наступних років вдасться переконати Бундестаг, Федеральний уряд, німецьке суспільство у тому, що таке рішення відповідатиме їх національним інтересам. Але для цього вкрай потрібна допомога з боку співгромади. Варіантів, як діяти, дуже багато – від прямих звернень до парламентаріїв, які представляють відповідні виборчі округи, до прямої політичної активності.

В якості прикладу того, як спільними зусиллями вдалося зрушити з місця велику справу, став нещодавній збір підписів під петицією активістів мюнхенської громади до парламенту ФРН про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Саме завдяки мобілізації закордонного українства зуміли зібрати понад 80 тисяч підписів. У жовтні це звернення розглядатиме Петиційний комітет Бундестагу.

«У нас немає впевненості у тому, що вищий законодавчий орган Німеччини ухвалить позитивне рішення, тож саме зараз ми ведемо потужну кулуарну роботу з депутатами», – запевнив Мельник.

Він звернувся до закордонних українців долучитися до кампанії, метою якої є зрушити питання про визнання Німеччиною історичної відповідальності за злочини націонал-соціалізму та відновити справедливість шляхом спорудження у центрі Берліна Меморіалу українським жертвам нацизму.

Мельник наголосив на важливості самовідданої праці діаспори, адже «без титанічних зусиль закордонного українства впродовж багатьох десятиліть нині могло б не бути незалежної України».

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з головою Міжнародної місії Світового конгресу українців зі спостереження за виборами 2019 року в Україні Євгеном Чолієм.