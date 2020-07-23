Потужні вибухи налякали жителів Москви. Стало відомо, що відбувається
У російській столиці зносять внутрішні конструкції спорткомплексу «Олімпійський»
У Москві вибухами почали зносити внутрішні конструкції спорткомплексу «Олімпійський». Про це повідомляють жителі столиці в своїх акаунтах в Instagram.
«Олімпійський» потихеньку розбирають. Він залишиться в історії разом з подіями, які тут пройшли, від Олімпіади-80 до Євробачення 2009-го. Трохи шкода», - написала москвичка Майя Косих.
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«Олимпийский» потихоньку разбирают. Он останется в истории -вместе с событиями, которые здесь прошли - от Олимпиады-80 до Евровидением 2009-го. Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда... немного жаль #олимпийский #реконтрукцияолимпийского #спорткомплексолимпийский #прощайолимпийский
Вибухи лунають один за іншим. «Так потужно, що будинок трясе. Підняли пил», - цитують росЗМІ жителів Москви, які почувши вибухи, почали дзвонити в поліцію, проте в правоохоронних органах їх запевнили, що криміналу ніякого немає.
У пресслужбі групи компаній «Київський майдан» розповіли, що після модернізації «Олімпійський» залишиться спортивним об'єктом, здатним приймати змагання світового рівня.
«Олімпійський» був закритий на капітальну реконструкцію 1 січня, що триватиме три роки.