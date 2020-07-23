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    У світі

    Потужні вибухи налякали жителів Москви. Стало відомо, що відбувається

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    Жителі через вибухи почали телефонувати до поліції, проте їх запевнили, що криміналу нема - Потужні вибухи налякали жителів Москви. Стало відомо, що відбувається
    Жителі через вибухи почали телефонувати до поліції, проте їх запевнили, що криміналу нема

    У російській столиці зносять внутрішні конструкції спорткомплексу «Олімпійський»

    У Москві вибухами почали зносити внутрішні конструкції спорткомплексу «Олімпійський». Про це повідомляють жителі столиці в своїх акаунтах в Instagram.

    «Олімпійський» потихеньку розбирають. Він залишиться в історії разом з подіями, які тут пройшли, від Олімпіади-80 до Євробачення 2009-го. Трохи шкода», - написала москвичка Майя Косих.

    Вибухи лунають один за іншим. «Так потужно, що будинок трясе. Підняли пил», - цитують росЗМІ жителів Москви, які почувши вибухи, почали дзвонити в поліцію, проте в правоохоронних органах їх запевнили, що криміналу ніякого немає.

    У пресслужбі групи компаній «Київський майдан» розповіли, що після модернізації «Олімпійський» залишиться спортивним об'єктом, здатним приймати змагання світового рівня.

    «Олімпійський» був закритий на капітальну реконструкцію 1 січня, що триватиме три роки.

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