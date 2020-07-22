Якутського шамана, який йшов «виганяти Путіна», виписали з психлікарні



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Якутський шаман Олександр Габишев

Лікарська комісія прийняла рішення про виписку Габишева за результатами психіатричної експертизи

Якутського шамана Олександра Габишева, який йшов на Москву з метою «вигнати» президента РФ Володимира Путіна, відпустили з психоневрологічного диспансеру.

Про це в коментарі «МБХ медіа» повідомив координатор російської правозахисної організації Олексій Прянішніков.

За його словами, лікарська комісія прийняла відповідне рішення про виписку за результатами психіатричної експертизи, проведеної на прохання адвокатів Габишева.

«Всі юридичні зусилля, зусилля громадськості та ЗМІ в справі звільнення Олександра Габишева подіяли. Без такого широкого розголосу в ЗМІ та громадської підтримки наших зусиль, які робилися в суді, лікування могло тривати скільки завгодно довго, тим більше що судове рішення терміну госпіталізації не встановило», - підкреслив Прянішніков.

Правозахисник додав, що 5 серпня суд розгляне апеляцію на відмову визнати незаконною недобровільну госпіталізацію Габишева.

Нагадаємо, у травні шаман, який обіцяв вигнати Путіна, подав скаргу в Європейський суд з прав людини через незаконне переміщення його в психоневрологічний диспансер.

До слова, 12 травня російський ОМОН затримав і відвіз Габишева в психіатричну лікарню.

Нагадаємо, Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня минулого року на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в’язнем сумління.