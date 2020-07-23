Громадяни Італії, які їхали на Донбас вбивати українців. Список публікується вперше гібридна війна

Бойовик Габріеле Каругате (Gabriele Carugati) Габріеле Каругате (Gabriele Carugati)

Громадська ініціатива робить те, що не спроможна держава: складає список іноземців, які воюють на боці терористів

У лютому 2015 року уряд Італії схвалив рішення про зміни в законодавстві, які стосувалися посилення заходів щодо боротьби з тероризмом. Зокрема, було збільшено терміни покарання за причетність до екстремістської і терористичної діяльності. Кримінальним злочином стало не тільки вербування бойовиків, а й участь у бойових діях на боці терористів. Покарання за цей злочин – шість років ув’язнення.

Втім, попри це, кількість італійських громадян, які воюють на боці терористів так званих «ЛДНР», не зменшується. Мотивація брати участь у війні на Донбасі в італійців різноманітна: від ідеологічних та політичних міркувань до фінансової винагороди.

Хронологія терористичного туризму

На початку червня 2014 року в окупований Донецьк прибувають перші громадяни Італії – представники організації Millennium. Лука Пінтауді й Ораціо Марія Гнерре. Вони позують з італійським триколором на тлі прапора «Новоросії» в компанії з «народним губернатором» Павлом Губарєвим.





Лука Пінтауді й Ораціо Марія Гнерре з «народним губернатором» Павлом Губарєвим

20 червня 2014 року самопроголошений «прем’єр-мініст»» Олександр Бородай заявляє про те, що в «ДНР» «готові прийняти на службу добровольців з усіх без винятку країн Європи, Америки, Азії та Африки».

Фактично з цього моменту бере початок формування так званих «інтернаціональних бригад» у лавах терористів. Їхній кістяк, за задумом російських кураторів, мають скласти громадяни іноземних держав.

Від того часу аналітичний відділ громадської ініціативи «Права Справа» починає збір та аналіз інформації, пов’язаної з діяльністю на території окупованих районів Луганської і Донецької областей іноземних громадян, які воюють на боці терористів «ЛДНР», або без узгодження з українською стороною перебувають на окупованій території сходу України.

Вже 28 листопада 2014 року пресслужба «парламенту Новоросії» повідомила про прибуття в окупований Донецьк громадянина Італії Луїджі Фрау (Luigi Frau), 47 років, уродженець міста Кальярі). На пресконференції Фрау заявив, що має досвід поводження зі зброєю і готовий стати на захист «ДНР».

Луїджі Фрау на пресконференції в окупованому Донецьку

«Я маю намір розділити з народом Донбасу всі труднощі. Якщо потрібно буде взяти до рук зброю – я готовий до цього. Я готовий іти захищати братній народ», – зазначив Фрау.

В окупованому Донецьку встиг засвітитися і Вітторіо Нікола Ранжелоні (Rangeloni Vittorio Nicola), народився 04.12.1991, паспорт YA011***6, житель Валсасіна. Добре володіє російською, за фахом геодезист, закінчив Інститут Bovaro в місті Лекко. Вітторіо позиціонує себе кореспондентом компанії «LNR Сегодня».

«Я зрозумів, що міліція не відчувала браку в бойовиках. У той же час, була величезна інформаційна прогалина у висвітленні того, що відбувається насправді тут», – переконував Ранджелоні. Саме за інформаційний супровід терористів «ДНР» Вітторіо отримав від ватажка цієї «народної республіки» Олександра Захарченка бойовий ніж.





Нікола Ранжелоні та терорист Олександр Захарченко

У лютому 2015 без згоди української сторони на окупованих територіях Донецької області перебували італійські журналісти Гіроффі Лоренцо (Giroffi Lorenzo, 28.01.1986 р.н), Босцо Альфредо (Bosco Alfredo 24.06.1987), Сцересіні Андреа (Sceresini Andrea31.01.1983), Бьянчі Гіоргі (Bianchi Giorgio 30.08.1973) та Буська Нікола (Busca Nicola, 06.01.1986), журналіст італійського видавництва La Stampa. Ними були опубліковані кілька статей в італійських ЗМІ та мережі Інтернет на підтримку самопроголошених «ЛДНР».

19 травня 2015 року в окупованому Алчевську Луганська область зафіксовано перебування громадянина Італії Франческо Сабуці (Francesco Sabuzi, місце проживання Рим, рідне місто: Mogadishu, Banadir, Somalia). Він бере активну участь у пропагандистських акціях терористів з бригади «Призрак».

Франческо Сабуці мешкає у Римі, але родом з Сомалі

Крім того, у травні 2015 роки в окупованому Алчевську (Луганська область) перебував Паоло Агрестіні Молацца (Paolo Agrestini Molazza), Марко Шуттіні (Marco Sciuttini) та Андреа Марія Віллотті (Andrea Maria Villoti, 03.03.1968 р.н.). Останні брали участь у т.зв. «Міжнародному антифашистському форумі», організованому ватажком бойовиків «Призрак» Олексієм Мозговим

«Міжнародний антифашистський форум», організований терористами за участю іноземців

9 вересня 2015 року в окупованому Луганську без узгодження з українською стороною перебуває громадянин Італії піаніст Андреа Мерло. Він бере участь у відкритті 71-го концертного сезону Луганської філармонії. 10 вересня разом з російським віолончелістом Глібом Степановим проводить творчу зустріч зі студентами Луганської державної академії культури і мистецтв імені Матусовського.

Андреа Мерло – випускник Пармської консерваторії ім. Арріго Бойто і Музичної академії Ванкувера, володар премії Molinari Pradelli. Після отримання диплому музичного виконавця, в 2007 році Мерло відправився в Росію і вступив до Московської консерваторії, де навчався у народної артистки Росії Віри Горностаєвої, професора Рувима Островського. У 2010 році брав участь у фестивалі сучасної музики Edison Denisov у Томську разом з «Солістами Москви» Юрія Башмета.

Андреа Мерло залучений до проєктів музикантів «путінського пулу», зокрема «Солістів Москви» Юрія Башмета

24 листопада 2015 року в окупованому Донецьку без узгодження з українською стороною перебувала з візитом група італійських політиків. Під час візиту члени делегації мали низку зустрічей із ватажками бойовиків «ДНР».

До складу італійської делегації входили: Гуалтьєро Мацці, заступник президента провінції Верона, керівник партії «Ліга Півночі»; Віто Коменчіні, національний координатор «Руху молодих паданців Венето», радник мерії Верони, член правління «Комітету незалежної Венето»; Палмаріно Дзоккателлі, президент «Комітету Незалежної Венето», віцепрезидент Культурної асоціації «Венето-Росія», національний секретар Вільної профспілки; Едоардо Рубіні, президент культурної Асоціації «Європаї» області Венето, заступник президента «Комітету незалежного Венето», та Елізео Бертолазо, аналітик із геополітики в Інституті вищих геополітичних досліджень і суміжних наук, член Асоціації «Італія-Росія».

З 2016 року на території окупованих районів Донецької області починає діяти представництво організації «Координаційний центр антифашистської України». Очолює центр громадянка Італії Клара Стателло. 3 жовтня 2016 року в окупованому Луганську мала зустріч з ватажком самопроголошеної «ЛНР» Ігорем Плотницьким.

Громадянка Італії Клара Стателло «засвітилась» на окупованій території у 2016 році

Клара сповідує комуністичну ідеологію. Серед основних завдань центру – «політичні репресії в Україні» . Крім того, співробітники центру організовують протестні акції і конференції на підтримку так званих «ЛДНР». Клара є активісткою організації «Антифашистський караван».

У 2014-2015 роках представники італійської організації «Ми - це все» (Болонья) Софія Баккіні та Джанп'єтро Сіннометто без згоди української влади перебували на окупованих територіях Сходу України. Результатом цих візитів стала книга «Ні кроку назад» про події 2014-2015 років і документальний фільм, знятий під час їх приїзду. Книга і фільм мають відверто антиукраїнський характер. 28 липня 2016 року у Болоньї представники організації мали низку зустрічей з представником самопроголошеної «Федерації профспілок ЛНР» Андрієм Кочетовим. На зустрічі був присутній регіональний представник громадської організації «Координаційна рада антифашистів України» Андреа Марточчіа.

У березні-травні 2016 року в окупованому Луганську на запрошення ватажків т.зв. «ЛНР» незаконно перебував П'єрпаоло Леонарді (Pierpaolo Leonardi, 29.10.1954 р.н.), очільник Центрального об'єднання профспілок Італії. Член Всесвітньої федерації профспілок. З 2 по 5 березня 2016 року він відвідує Хрящувате і Новосвітлівку. Крім того, бере участь у «конференції» на тему «Посилення боротьби профспілок за права трудящих Донбасу».

П'єрпаоло Леонарді перейнявся питаннями правами трудящих Донбасу

Разом з П'єрпаоло Леонарді у Луганську незаконно перебуває Сінтія делла Порта (Cinzia della Porta), глава Центрального об'єднання профспілок Італії в місті Піза. 1 травня 2016 року вони беруть участь у святковому параді на честь Дня трудящих.

П'єрпаоло Леонарді та Сінтія делла Порта

У квітні 2016 року депутат парламенту Венеції від партії «Ліга Півночі» Стефано Вальдегамбері, автор резолюції №15 «Про визнання права кримчан на самовизначення»», і сенатор Паола де Пін без узгодження з українською стороною перебували на території окупованого РФ Криму, де брали участь у роботі Ялтинського економічного форуму.

У липні 2016 року на території Італії т.зв. «представник Федерації профспілок ЛНР» Андрій Кочетов має низку зустрічей з представниками профспілок Італії і громадськими організаціями проросійського спрямування. Так, зокрема, 23 липня Кочетов має зустріч в національному офісі Центрального профспілки Італії (USB). 24 липня у Римі – з представниками організації «Караван» та групи «Банда Бассоті», які неодноразово незаконно перебували на території окупованих районів Луганської області.

Група «Банда Басоті» незаконно перебувала на території окупованих районів Луганської і Донецької областей 9 травня 2018 року та у травні 2019 року.





Учасники групи «Банда Басоті»: Анжело Конті, Джіампаоло Піччіо, Фабіо Сантреллі, Мікеле Фронтін, Лука Фортунато, Франческо Антаноцці, Мікеле Фортунато, Джованні Тодаро. Керівник групи - Давід Каккіоне

Керівник групи Давід Каккіоне є координатором проекту «Антифашистський караван» та ініціатор створення «Антифашистської асоціації дружби Італія-Донбас». Крім Каккіоне керівником «Каравану» є Вінченцо Беллантоні.





25 липня в Неаполі Кочетов зустрічається з представниками регіональної організації Центральної профспілки Італії (USB)

26 липня 2016 року Андрій Кочетов в Неаполі зустрівся з депутатом парламенту Італії, головою Комітету з прав людини Орнеллою Бертолотті і запросив її відвідати «ЛНР» як спостерігач за ходом т.зв. «виборів» кандидатів в органи місцевого самоврядування.

27 серпня 2016 року в Падуї Кочетов зустрічається з представниками громадської організації «Асоціація «Нова гармонія». Примітно, що засновником цієї організації є мешканка Луганська Лариса Ніколаєнко. Організація була створена в Італії у 2014 року і об’єднує у своїх лавах, як проросійськи налаштованих громадян України, так і громадян з країн колишнього СРСР. Організація веде активну інформаційну діяльність, її представники щочетверга протягом 15 хвилин виступають на регіональному радіо Radiacione.

Лариса Ніколаєнко гуртує навколо себе в Італії проросійськи налаштованих громадян

19 серпня 2016 року громадянин Італії Фаусто Маріні, керівник т. зв. регіонального «комітету антифашистів України» в Римі бере участь у роботі міжнародного круглого столу в окупованому Луганську. 30 серпня в Луганську він має зустріч з організаторами «виборів» кандидатів в органи місцевого самоврядування (праймеріз).

Громадянин Італії Фаусто Маріні допомагав терористам робити «чесні» вибори

У вересні 2016 року депутат регіональної ради П’ємонт Мауріціо Марроне без узгодження з українською стороною відвідав окуповані проросійськими бойовиками населені пункти Хрящувате, Новосвітлівку, Краснодон і Луганськ. Під час пресконференції в окупованому Луганську він заявив, що хоче відкрити в П’ємонті представництво «ЛНР», яке буде діяти на громадських засадах.

12 вересня 2016 року в окупованому Луганську Мауріціо Марроне разом з італійською журналісткою щоденної італійської газети Il giornale Єленою Барлоззарі мав низку зустрічей з ватажками бойовиків «ЛНР

3-10 жовтня 2016 року без узгодження з українською стороною на території окупованих районів Луганської області у складі делегації так званих «міжнародних спостерігачів» перебували громадяни Італії, Ріккардо Сотгіа (Riccardo Sotgia, уродженець міста Сассарі) та Клара Стателло.

Крім участі у так званих «праймеріз», Ріккардо Сотгіа був помічений в Алчевську, в місцях постійної дислокації терористів «ЛНР» з угрупування «Призрак».





Ріккардо Сотгіа є прихильником комуністичної ідеології

12 жовтня 2016 року в окупований Луганськ прибула група з восьми громадян Італії.

Італійська «делегація»

На території окупованих районів Донецької області незаконно перебувала група італійців: Альберто Андреотті, Марко «Раскольніков» Фантін, Андреа Франкі та Марчелло Берера. Громадяни Італії були зафіксовані у місцях постійної дислокації терористів «ДНР» із батальйону «Спарта».

Італійська делегація з терористом Моторолою

17 жовтня 2016 року в окупованому Луганську представники громадських організацій «ЛНР» підписали договір про співпрацю з представниками проросійських громадських організацій Італії, а саме: головою «координаційної ради українських антифашистів» Кларою Стателло.

Представники «громадськості республік» з Кларою Стателло

У період з 23 по 26 листопада 2016 року без узгодження з українською стороною на території тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей перебувала з візитом група підприємців з італійської області Венето. До складу делегації увійшли: Джанматтео Феррарі, віцепрезидент Культурної асоціації «Ломбардія – Росія»; Лука Бертоні, секретар Культурної асоціації «Ломбардія – Росія»; Джанлука Савоіні, президент асоціації «Ломбардія-Росія»; Палмаріно Дзокателлі, президент асоціації «Венето-Росія»; Марсо Фантіно, представник асоціації «Волонтери Донбасу»; Елісіо Бартоласі, журналіст газети «Супутник Італія»; Едді Томат – відновлювані джерела енергії, будівництво та інфраструктура, обладнання для промислових підприємств, промислових холодильних установок для зберігання харчових продуктів; Лусіо К’явегато та Паола Пасетто – меблева промисловість; Лоріс Ферро – електронна промисловість, промислове світлодіодне освітлення, вуличне освітлення, домашня автоматизація; Марко Даніеле – торгівля продовольчими товарами.

У грудні 2016 року на окупованій території Луганської області, без узгодження свого візиту з українською стороною, перебувала італійська делегація у складі журналіста інформаційного агентства DONi News Вітторіо Ранджелон та фотографа італійського видання Parallelozero Бергамаші Місон.

7 лютого 2017 року депутат парламенту Італії Акілле Тотара передав прем’єр-міністру Італії Паоло Джентоліні «звернення» ватажків «народних рад ЛДНР» щодо мирного врегулювання ситуації і припинення війни на Донбасі.

11 квітня 2017 року в Луганську в концертному залі Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Шевченка відбулося нагородження переможців конкурсу дитячої творчості «Це Італія - це ЛНР». У церемонії нагородження взяли участь професор університету міста Мессіна, президент Італійського центру культури в «ЛНР» Даніеле Макріс, керівник громадської організації «Оризонте солідолом» Марчелло Берера.

Організатори та гості «конкурсу дитячої творчості» «Це Італія - це ЛНР»

1 травня 2017 року в окупованому проросійськими бойовиками Луганську відбулися першотравневі заходи. Серед «почесних гостей» так званої «ЛНР» без узгодження свого візиту з українською стороною була присутня депутат Європарламенту від Італії Елеонора Форенца. Вона представляє «Партію комуністичного відродження», в Європарламенті входить до фракції «Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі».

1-3 травня 2017 року без узгодження з українською стороною в окупованому Луганську перебували лідер відділення компартії в Римі Вінченцо Беллантоні та мер міста Сантоменна Максіміліано Воза.





З 22 по 31 травня 2017 року в Севастополі проходив XXVI Міжнародний кінофорум «Золотий Витязь». У кінофорумі приймав участь італійський режисер Федеріко Кручані

27 вересня 2017 року на брифінгу в окупованому Луганську самопроголошений «начальник відділу Міністерства культури ЛНР» Світлана Дітковська повідомила, що з початку 2017 року т.зв. «ЛНР» відвідало 48 громадян Італії. За словами Дітковської, приїжджали вони по лінії «федерації профспілок ЛНР», з метою відвідування заходів 1 Травня, 9 Травня та «дня республіки».

Варто зауважити, що крім участі у політичних акціях окупаційної адміністрації, громадяни Італії відвідують окуповані території і як члени журі чи почесні гості різноманітних фестивалів, тим самим легітимізуючи інститути влади цих квазіутворень.

Так, з 27 по 29 жовтня 2017 року в рамках «гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу» в Луганському державному цирку проходив фестиваль дитячих та молодіжних циркових колективів, шкіл та виконавців «Циркове майбутнє». Серед членів журі – Ігор Матюшенко, директор циркової школи в Туріні (Італія). Примітно, що перший, фестиваль «Циркове майбутнє» відбувся в Луганську в 2002 році. У 2005 році він став всеукраїнським, а в 2007 році фестиваль набув статусу міжнародного. З 2005 року єдиний в Україні молодіжний фестиваль циркового мистецтва проводився за підтримки Міністерства культури України.

11 листопада 2017 року в Луганську на базі спорткомплексу «ЛТК Арена» проходив відкритий турнір зі спортивних танців Lugansk Mega Dance Festival Open-2017. Серед тих хто оцінював майстерність танцюристів громадянин Італії Кирило Васюк.

25 грудня 2017 року в окупованому Алчевську в рамках реалізації спільного з італійськими підприємцями інвестиційного проекту відбулася урочиста церемонія відкриття міні-пекарні «Алчевський хліб». Працює пекарня на завезеному з Італії обладнанні. Власники випікають хліб і хлібобулочні вироби за італійською рецептурою. У ролі «інвестора» – громадянин Італії Лорецо Берті.

Лорецо Берті «годує» окупований Алчевськ хлібом

29 січня 2018 року на базі Луганського професійного торгово-кулінарного коледжу шеф-кухар з Італії Марина Сільвана провела майстер-клас для викладачів Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій і туризму цього закладу. Майстер-клас, присвячений регіональним особливостям кулінарного мистецтва півночі, центру та півдня Італії, пройшов в рамках діяльності «центру італійської культури ЛНУ».

Шеф-кухар з Італії Марина Сільвана пробралась на окуповану територію України

25 квітня 2018 року в Лунанську італійська режисер-кінодокументаліст Сара Реджінелла повідомила про завершення зйомок документального фільму про події в Донбасі «Start Up війни. Психологія конфлікту»». За словами автора фільму, вона була в районах, де конфлікт був дуже інтенсивним, як у районі аеропорту Донецька, так і в районі аеропорту Луганська. Важливий факт: починаючи з квітня 2018 року стартувала кампанія просування фільму з дистриб'юторської компанією Premiere Film Festival Distribution, що базується в Італії та Франції.

Сара Реджінелла знімала на Донбасі пропагандистський антиукраїнський фільм

На початку травня в Луганську перебуває мер італійського міста Сантоменна Массіміліано Воза, який бере участь у пропагандистських акціях окупаційної адміністрації. Разом з ним засвітився громадянин Італії Мауріціо Веццосі, його помітили на «круглому столі» та параді на честь 9-го Травня. Він позиціонує себе громадським діячем. Під час засідання «круглого столу» Воза від імені жителів міста передав листи підтримки «голові Народної Ради ЛНР» Денису Мірошниченку.

29 червня 2018 року в режимі скайп-конференції між Італією і ЛНР, відбулося відкриття т.зв. «представництва ЛНР» в Італії, в місті Мессіна. Очолив «представництво» президент громадської організації «Комітет Мессіна для Донбасу», професор Мессінського університету Даніель Макрис. Почесний Консул РФ у Мессіні Джованні Річевуто під час церемонії відкриття наголосив на важливості прямого діалогу безпосередньо з т.зв. «республіками».

А вже 8 серпня Даніель Макрис відвідав окупований Луганськ. Під час зустрічі з представниками окупаційної адміністрації він зазначив, що мета його візиту налагодити тісні зв’язки з владою «ЛНР», щоби спільно проводити заходи в Італії: виставки, конференції, покази фільмів для італійських громадян.

Професор Мессінського університету Даніель Макрис

2 лютого 2019 року в Римі заснована «антифашистська асоціація дружби Італія - Донбас». Засновниками асоціації виступили громадяни Італії, які з 2014 року активно брали участь в проросійському проекті «Антифашистський караван». За словами засновників, асоціація створена з метою інформування широкої громадськості «про боротьбу жителів регіону проти української агресії, популяризації ідей «Русского мира» в країнах європейського континенту і, зокрема, Італії».

1 травня 2019 року у параді в Луганську бере участь італієць Джакомо Вочері, який перебував на окупованих територіях без згоди української влади. 2 травня він бере участь у круглому столі, приуроченому до п'ятої річниці трагічних подій в Одесі.





Джакомо Вочері незаконно перебував на окупованих територіях

28 жовтня 2019 року диригент з Італії Франческо Ледда і академічний симфонічний оркестр Луганської академічної філармонії виступили з програмою «Італійська опера». Франческо Ледда займався постановкою опер для театрів Китаю, Росії, Італії, Німеччини. У 1999 році Ледда вже виступав перед луганськими глядачами.

14 квітня 2020 року в Луганську перебував громадянин Італії Ріккардо Емідіо Кокко, який мав низку зустрічей з очільниками громадського руху «Мир Луганщині».

Громадянин Італії Ріккардо Емідіо Кокко незаконно прибув на Донбас вже під час пандемії

Паралельно з перебуванням громадян Італії на територію окупованих районів Донбасу фіксується їх безпосередня участь у боях на боці терористів із так званих «ЛДНР».

Варто зазначити, що на території Італії одна з основних точок вербування «добровольців» на охоплений війною Донбас − місто Турин. «Донбаський міжнародний форум» та група Interunit − організації, які вербують громадян Італії для участі у бойових діях на сході України на боці терористів «ЛДНР». Вважається, що ці групи діють на території Італії під патронатом «правих» партій – «Ліга Півночі» (Lega Nord) і «Брати Італії» та «Нова Сила» (Forza Nuova).

Представники італійських партій, які помічені в антиукраїнських діях «Ліга Півночі» (Lega Nord) Гуалтіеро Мацці (Gualtiero Mazzi), 17.07.1996 р.н., уродженець Верони, Італія, заступник президента провінції Верона, адвокат, керівник регіонального відділення партії в Вероні; Коменчіні Віто (Comencini Vito), 11.10.1987 р.н., уродженець м. Буссоленго, радник мера Верони. «Нова Сила» (Forza Nuova) Джузеппе Раффа (Giuseppe Raffa), 03.08.1959 р.н. «Італія вперед» Фабріціо Берто (Fabrizio Berto), 23.02.1967 р.н.; Лучіо Малан (Lucio Malan), 30.07.1960 р.н.; Алессандро Мусоліні (Alessandro Musolino), 09.04.1974 р.н. .; Алессандро Бертольді (Alessandro Bertoldi), 09.12.1994 р.н.

Серед громадян Італії, що брали безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ в лавах терористів «ЛДНР», варто відзначити Антоніо Катальдо, уродженця К’юзано-ді-Сан-Доменіко, провінція Авелліно. За його словами, у 2009 році він починав навчання в Росії та Казахстані, а потім працював у галузі безпеки і розвідки в різних частинах світу: Панамі, Дубаї, Бейруті, Тунісі та багатьох інших містах і країнах. Снайпер. Нагороджений двома орденами так званої «ЛНР».

Антоніо Катальдо має ордени від терористів

«Я не терорист. Я нікому не відрубував голову. Я не зробив нічого поганого, приїхавши сюди, щоб допомогти населенню», – сказав Катальдо.

3 серпня 2015 року на ютуб-каналі «news-front.info» Вадим Канделінський оприлюднив інтерв’ю з бійцем «добровольцем» з Італії, бойовиком на псевдо «Парма» – Володимиром Вербицьким. Найманцю на той час 21 рік, економіст-програміст. «Парма» позиціонував себе як активний представник «русского мира».





Вадим Канделінський у 21 рік воював за «руський мир»

Серед інших громадян Італії, які є прихильниками партії «Ліга Півночі», на окупованих територіях сходу України зафіксовано присутність Алессандро Бертоліні, уродженця Венето.

Олсі Крутані – ветеран Чечні і власник спортзалу в Мілані, прихильник російських бойових мистецтв.

Альберто Фазоло, 1979 року народження, паспорт АА027***8, уродженець Рима. Фазоло є членом організації «Донбас. Міжнародний форум», що займається вербуванням громадян Італії для участі у бойових діях на боці терористів «ЛДНР».

Андреа Палмері (Andrea Palmeri) – мешканець міста Лукка, провінції Тоскана. Футбольний ультрас. В Італії оголошений в розшук за вчинення кримінальних злочинів. З 2014 він воював в бригаді «Призрак» .

Андреа Палмері (Andrea Palmeri) розшукується у самій Італії

Пьєрті Маріо (Pierti Mario), з міста Брешія. Воює на боці терористів «ДНР», військова спеціальність - стрілець.

Д'аморе Денні (D'amore Denny), житель міста Лімбьянте. Снайпер. Воює у лавах терористів «ДНР».

Франческо Преціузо (Francesko Preziuso), 13.03.1985 р.н., брав участь у війні на Сході України на стороні терористів.

Алессандро Бертоліні, можливо родом з провінції Венето.

Крім того є інформація про участь в боях на боці бойовиків «ЛДНР» наступних громадян Італії:

Gabriele Zecchi; Rolando Dubini; Alberto Baschiera; Marco Ferrari; Paul Robert Spadoni; Antoine Tordella; Alissa Denegri; Massimiliano Carta (позивний «Макс Папір»); Christian Serra; Adriano Bao; Luca D'Agostini; Fabio Martino; Alissa Denegri; Fulvio Rossetti; Albert Spigariol; Marco Cataldi; Matteo Volpe.

Утім, помилково було би вважати, що на сході України на боці проросійських терористів воюють виключно члени праворадикальних італійських партій і організацій. Серед італійських найманців є і представники прокомуністичних організацій.

«Відомо, що в Україні на війні, будучи у складі проросійського війська, платять небагато, адже найманцям можна заробити значно більше в інших збройних конфліктах. Тож основним стимулом для цих громадян є ідеологічне переконання», – пояснює керівник видання OttoPagine у місті Авелліно Лучано Трапанезе.

«Ідейним» найманцем можна вважати Еді Онгаро, 1976 року народження, народився в місті Джуссаго. Це був жарт. Бо в інтерв’ю італійським ЗМІ Еді чітко пояснив, що, власне, прийняв пропозицію воювати на боці проросійських терористів не за ідею, а виключно з матеріальних міркувань. На той момент Онгаро був безробітним. Брав участь у бойових діях проти ЗСУ у складі бригади «Призрак».

Еді Онгаро був безробітним, його «працевлаштовано» на Донбасі

У жовтні 2016 року в місцях постійної дислокації терористів «ЛНР» з бригади «Призрак» була зафіксована присутність громадянина Італії Джанп’єтро Симонетто. Він – послідовник і активний учасник ультракомуністічного угруповання. У 2007 році був заарештований поліцією Італії за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. Спецслужби «ЛНР» планували залучити його до висвітлення «праймеріз» 2 жовтня 2016 року як спостерігача.

Крім того, у лавах учасників бригади «Призрак» зафіксовано громадянина Італії Маркетті Джанчіо, 13.10.1974 р.н., паспорт YA674***7. На окуповану територію України потрапив 13.05.2015 року через пропускний пункт «Ізварине».

Фрізарі Массімо Валеріано (Frisari Massimo Valeriano), 09.01.1988 р.н. , уродженець Риму, паспорт YA 780***5. На окупованих територіях Луганської області з липня 2015 року.

Еді Онгаро був безробітним, його «працевлаштовано» на Донбасі

З 2015 року в лавах бригади «Призрак» воює Донеллі Альберто (Donelli Alberto) та Мауріціо Веццосі (Maurizio Vezzosi), 04.12.1989 р.н., паспорт YA674***7.

Габріеле Каругате (Gabriele Carugati), позивний Архангел, з міста Кайрат, Італія. З жовтня 2014 року воює у складі підрозділу Unité Continentale (батальйон «Призрак»). У березні 2015 року був нагороджений орденом «За військову доблесть» 3 ступеню «Міноборони ДНР». До виїзду в Україну Габріеле працював охоронцем в торговому центрі, його мати - Silvana Marin, секретар офісу правої партії Lega Nord у Кайраті.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ініціативи «Права Справа», крім Онгаро, у складі бригади «Призрак» були зафіксовані ще двоє громадян Італії, уродженці Турина. Наразі перевіряється інформація щодо їх загибелі під час зіткнення з бійцями ЗСУ.

Показово, що об’єднавчим елементом, навколо якого гуртуються різні за ідеологічними поглядами найманці з Італії, виступають російські «культурні центри», які у великій кількості функціонують на території цієї країни.

Іноді це нагадує театр абсурду. Так, наприклад, 27 лютого 2016 року в Москві за підтримки «Союзу добровольців Донбасу», який очолює сумнозвісний Олександр Бородай, пройшла так звана «міжнародна добровольча конференція». Італію на ній представляла Ірина Вихрова, президент організації «Сперанза». За словами Вихрової, в Італії ЗМІ «блокують інформацію про події на Донбасі»». Тому її організація докладає всіх зусиль для «прориву інформаційної блокади» шляхом проведення конференцій, виставок та інших заходів.

Слід зазначити, що розслідування конкретних злочинів найманства в Україні не було. Лише кількох бойовиків звинуватили побічно в порушенні територіальної цілісності України, незаконному перетині її кордону, участі у діяльності терористичних груп і організацій, в незаконно організованих збройних формуваннях. До таких невтішних для української сторони висновків дійшли представники Організації Об’єднаних Нації за результатами візиту в Україну ще у 2016 році. Відтоді, на жаль, мало що змінилося.

«Робоча група рекомендує уряду України скласти план дій і стратегію щодо виявлення участі іноземних найманців у конфлікті в межах Мінських протоколів», — радила тоді членкиня робочої групи ООН з питань використання найманців, експерт у галузі прав людини Патрісія Аріас. Такі рекомендації експертів ООН — це оцінка з боку світової спільноти бездіяльності українських спеціальних служб і правоохоронних органів.

А тим часом, суд Генуї засудив до тюремного ув'язнення трьох найманців, що воювали на Донбасі проти України. 34-річний італієць Антоніо Катальдо і 39-річний албанець Олсі Крутаніте засуджені до 2 років і 8 місяців в'язниці, а 26-річний молдованин Володимир Вербицький – до 1 року і 4 місяців. Слідство довело, що бойовики отримували оплату за бої на боці бойовиків на Донбасі між 2017 і 2018 роками.

Дмитро Снєгирьов, для «Главкома»