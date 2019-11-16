У Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра
Організатори протесту заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей
Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні
У день 30-ї річниці Оксамитової революції десятки тисяч громадян Чехії вийшли протестувати проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Десятки тисяч чехів беруть участь у столичному мітингу проти прем'єрміністра Андрія Бабіша у вихідні, присвячені 30-й річниці Оксамитової революції», - йдеться в повідомленні.
Police say 200,000 people are taking part in the protest against Czech PM Andrej Babis, which has turned #Letna in Prague into a sea of flags, banners (and a parking lot for several tractors). pic.twitter.com/049fo8nO1D— James Shotter (@JamesShotter) 16 листопада 2019 р.
Протестувальники з усієї країни зібралися в празькому парку Летна на другий за рахунком масовий протест проти Бабіша.
The crowd is still going strong in Letna Park #Prague #praha #milionchvilek #Letna pic.twitter.com/9w8Q2htmRm— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) 16 листопада 2019 р.
Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні. Вони вимагають його відставки.
The crowd is still going strong in Letna Park #Prague #praha #milionchvilek #Letna pic.twitter.com/9w8Q2htmRm— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) 16 листопада 2019 р.
Бабіш, який зараз знаходиться під розслідуванням конфлікту інтересів ЄС, заперечує будь-які правопорушення і каже, що у нього немає причин йти у відставку.
#Letná pic.twitter.com/BdhPEJLlgl— Milan Jaroš (@milanjaros09) 16 листопада 2019 р.
Організатори акцій протесту, група активістів під назвою «Мільйон моментів за демократію», заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей.
До слова, наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії Бабіш.