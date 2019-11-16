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    У Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра

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    <p>Організатори протесту заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей</p> - У Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра

    Організатори протесту заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей

    Фото: Týdeník Respekt

    Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні

    У день 30-ї річниці Оксамитової революції десятки тисяч громадян Чехії вийшли протестувати проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Десятки тисяч чехів беруть участь у столичному мітингу проти прем'єрміністра Андрія Бабіша у вихідні, присвячені 30-й річниці Оксамитової революції», - йдеться в повідомленні.

    Протестувальники з усієї країни зібралися в празькому парку Летна на другий за рахунком масовий протест проти Бабіша.

    Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні. Вони вимагають його відставки.

    Бабіш, який зараз знаходиться під розслідуванням конфлікту інтересів ЄС, заперечує будь-які правопорушення і каже, що у нього немає причин йти у відставку.

    Організатори акцій протесту, група активістів під назвою «Мільйон моментів за демократію», заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей.

    До слова, наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії Бабіш.

    акція Чехія відставка політика протест
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