У Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра



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Організатори протесту заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей Фото: Týdeník Respekt

Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні

У день 30-ї річниці Оксамитової революції десятки тисяч громадян Чехії вийшли протестувати проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Десятки тисяч чехів беруть участь у столичному мітингу проти прем'єрміністра Андрія Бабіша у вихідні, присвячені 30-й річниці Оксамитової революції», - йдеться в повідомленні.

Police say 200,000 people are taking part in the protest against Czech PM Andrej Babis, which has turned #Letna in Prague into a sea of flags, banners (and a parking lot for several tractors). pic.twitter.com/049fo8nO1D — James Shotter (@JamesShotter) 16 листопада 2019 р.

Протестувальники з усієї країни зібралися в празькому парку Летна на другий за рахунком масовий протест проти Бабіша.

Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні. Вони вимагають його відставки.

Бабіш, який зараз знаходиться під розслідуванням конфлікту інтересів ЄС, заперечує будь-які правопорушення і каже, що у нього немає причин йти у відставку.

Організатори акцій протесту, група активістів під назвою «Мільйон моментів за демократію», заявили, що в мітингу в столиці Чехії беруть участь 300 000 людей.

До слова, наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії Бабіш.