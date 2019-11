У Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра

Демонстранти вважають, що популістський прем'єрміністр є загрозою демократії в країні

У день 30-ї річниці Оксамитової революції десятки тисяч громадян Чехії вийшли протестувати проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Десятки тисяч чехів беруть участь у столичному мітингу проти прем'єрміністра Андрія Бабіша у вихідні, присвячені 30-й річниці Оксамитової революції», - йдеться в повідомленні.

Police say 200,000 people are taking part in the protest against Czech PM Andrej Babis, which has turned #Letna in Prague into a sea of flags, banners (and a parking lot for several tractors). pic.twitter.com/049fo8nO1D