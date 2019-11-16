Наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії



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Чеський прем'єр Андрей Бабій приїде разом з місією з 85 підприємців

Частиною поїздки є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також підготовка до зустрічі з прем'єрміністром Гончаруком

Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш разом з віцепрем'єрміністром і міністром промисловості та торгівлі Карелом Гавлічеком й місією з 85 підприємців відвідає Київ під час дводенної поїздки - у понеділок і вівторок наступного тижня.

Про це повідомляє чеське видання České noviny.

«Частиною поїздки є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також підготовка до зустрічі з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком. Основною метою офіційного візиту є висловлення підтримки територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також зближення України і Європейського Союзу», - пише видання.

Крім політичних зустрічей із Зеленським, Гончаруком і Дмитром Разумковим, Бабіш і Гавлічек візьмуть участь у чесько-українському бізнес-форумі. Ділову місію очолює президент Торгово-промислової палати Чехії Володимир Длоугі.

«Україна є 20-м найбільшим зовнішньоторговельним партнером Чеської Республіки. За даними Торгової палати, вона пропонує широкі можливості для чеських підприємців у сфері цивільної авіації, транспортної галузі та інфраструктури, енергетики, водного господарства, оборонної промисловості і машинобудування», - зазначає видання з посиланням на матеріали уряду.

Нагадаємо, у жовтні Бабіш повідомляв, що 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським він прилетить в Україну.