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    Наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії

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    <p>Чеський прем'єр Андрей Бабій приїде разом з місією з 85 підприємців</p> - Наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії

    Чеський прем'єр Андрей Бабій приїде разом з місією з 85 підприємців

    Частиною поїздки є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також підготовка до зустрічі з прем'єрміністром Гончаруком

    Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш разом з віцепрем'єрміністром і міністром промисловості та торгівлі Карелом Гавлічеком й місією з 85 підприємців відвідає Київ під час дводенної поїздки - у понеділок і вівторок наступного тижня.

    Про це повідомляє чеське видання České noviny.

    «Частиною поїздки є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також підготовка до зустрічі з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком. Основною метою офіційного візиту є висловлення підтримки територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також зближення України і Європейського Союзу», - пише видання.

    Крім політичних зустрічей із Зеленським, Гончаруком і Дмитром Разумковим, Бабіш і Гавлічек візьмуть участь у чесько-українському бізнес-форумі. Ділову місію очолює президент Торгово-промислової палати Чехії Володимир Длоугі.

    «Україна є 20-м найбільшим зовнішньоторговельним партнером Чеської Республіки. За даними Торгової палати, вона пропонує широкі можливості для чеських підприємців у сфері цивільної авіації, транспортної галузі та інфраструктури, енергетики, водного господарства, оборонної промисловості і машинобудування», - зазначає видання з посиланням на матеріали уряду.

    Нагадаємо, у жовтні Бабіш повідомляв, що 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським він прилетить в Україну.

    машинобудування бізнес Чехія політика Україна президент
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