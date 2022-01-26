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    Прем'єр Хорватії вибачився перед українцями через заяву президента

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    Андрей Пленкович прокоментував&nbsp;скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича - Прем'єр Хорватії вибачився перед українцями через заяву президента
    Андрей Пленкович прокоментував скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича
    фото: GlobalLookPress

    Президент Хорватії напередодні заявив, що Україні не місце в НАТО

    Глава уряду Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича. Відповідну заява прем’єра розміщено у twitter хорватського уряду.

    «Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості», – заявив він.

    Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

    Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: «Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата… Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей», – серед іншого заявив він.

    На цю заяву вже відреагувало українське МЗС, запросивши посла Хорватії Аніцу Джамич.

    «Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага», – заявили у МЗС.

    Теги: МЗС Росія НАТО українці Хорватія Україна президент уряд
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    Прем'єр Хорватії вибачився перед українцями через заяву президента