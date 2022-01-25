МЗС України вимагає вибачень від президента Хорватії: ретранслює пропаганду Росії

Заяви Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, зазначили в МЗС України

Київ вимагає вибачень від президента Хорватії Зорана Мілановича у зв’язку з його висловлюваннями на адресу України. Заява опублікована на сайті українського МЗС.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович пообіцяв відкликати своїх військових із сил НАТО, якщо загострення конфлікту між Росією та Україною призведе до повномасштабної війни. Також політик заявив, що Україна не має претендувати на членство в НАТО.

До Міністерства закордонних справ було запрошено посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій було доведено позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави.

«Наголошено, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями Президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу», – йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч.

«Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага. Заяви Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі», – йдеться у повідомленні.

Україна вимагає від хорватського президента публічного спростування цих заяв, а також їх неповторення у майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

Додамо, що за такі меседжі, Зорана Мілановича уже внесли до бази сайту «Миротворець», куди переважно вносять дані бойовиків і пособників російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що президент Хорватії назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

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