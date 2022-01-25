НАТО «посипалося»? Очільник Хорватії забере військових з Альянсу в разі наступу РФ на Україну

Президент Хорватії розповів, як діятиме у разі російського вторгнення в Україну

Президент Хорватії також заявив, що Україні не місце в НАТО

Президент Хорватії Зоран Міланович пообіцяв відкликати своїх військових із сил НАТО, якщо загострення конфлікту між Росією та Україною призведе до повномасштабної війни. Про це повідомляє хорватське видання dnevnik.hr.

На думку очільника східноєвропейської держави, у питаннях міжнародної безпеки США «демонструють небезпечну поведінку», адже дії Сполучених Штатів на європейському континенті наразі не призводять до деескалації та порозуміння.

«Хорватія від цього має тікати як від вогню, а не бути пожежником», – зазначив Міланович.

Міланович пообіцяв всіма силами ставати на заваді будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

Також політик заявив, що Україна не має претендувати на членство в НАТО.

«Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент Хорватії назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

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