Столтенберг відповів, чи розміщуватиме НАТО бойові частини в Україні

Єнс Столтенберг оголосив, що НАТО не розміщуватиме бойові частини в Україні

Генсек Альянсу наголосив, що НАТО готове обговорювати з Росією питання безпеки

НАТО не розміщуватиме військових сил в Україні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNN.

«НАТО не розміщуватиме бойові частини в Україні», – зазначив він.

Столтенберг також наголосив, що НАТО готове обговорювати з Росією питання безпеки, у тому числі контроль над озброєннями.

Також генсек НАТО заявив, що письмова відповідь на пропозиції РФ з безпеки буде відправлена цього тижня.

Варто вказати, що через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи.

Сьогодні також очільник Хорватії заявив, що забере військових з Альянсу в разі наступу РФ на Україну

За останніми даними Польща не планує направляти військових до України. Натомість Чехія готова відправити військових в Україну.

Нагадаємо, що Британія створить новий альянс з Україною та Польщею. Водночас Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння.

Також стало відомо, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія почала постачати Україні протитанкові гранатомети. А сьогодні Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin.

Нагадаємо, 25 січня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео).

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

Як відомо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.