Прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна діагностували коронавірус

Коронавірусом заразилася вся сім’я Нікола Пашиняна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook, – передає ВВС.

У відеоролику, розміщеному в соцмережі, Пашинян пояснює, що, хоча у нього не було жодних симптомів, він вирішив пройти тестування, оскільки планував відвідати військові частини.

Прем'єр-міністр Вірменії уточнив, що крім нього заразилася також вся його сім'я. Вони всі переносять хворобу без симптомів і з нормальною температурою, додав він.

«Зараз ми всі самоізолювалися, буду працювати з дому. Тут для цього є всі зручності», - сказав глава вірменського уряду.

Пашинян припустив, що найімовірніше він заразився коронавірусом від офіціанта під час однієї з нарад.

«Я помітив, що він працював без рукавичок, зробив зауваження, але, думаю, і до цього працювали без рукавичок. У офіціанта також підтверджений коронавірус», - розповів вірменський прем'єр.

За даними Університету Джона Хопкінса, у Вірменії на даний момент зареєстровано 9 282 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

Копіювати код для вставки

1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків.