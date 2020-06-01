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    У світі

    Прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом

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    <p>У прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна діагностували коронавірус</p> - Прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом

    У прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна діагностували коронавірус

    Коронавірусом заразилася вся сім’я Нікола Пашиняна

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook, – передає ВВС.

    У відеоролику, розміщеному в соцмережі, Пашинян пояснює, що, хоча у нього не було жодних симптомів, він вирішив пройти тестування, оскільки планував відвідати військові частини.

    Прем'єр-міністр Вірменії уточнив, що крім нього заразилася також вся його сім'я. Вони всі переносять хворобу без симптомів і з нормальною температурою, додав він.

    «Зараз ми всі самоізолювалися, буду працювати з дому. Тут для цього є всі зручності», - сказав глава вірменського уряду.

    Пашинян припустив, що найімовірніше він заразився коронавірусом від офіціанта під час однієї з нарад.

    «Я помітив, що він працював без рукавичок, зробив зауваження, але, думаю, і до цього працювали без рукавичок. У офіціанта також підтверджений коронавірус», - розповів вірменський прем'єр.

    За даними Університету Джона Хопкінса, у Вірменії на даний момент зареєстровано 9 282 випадки коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків.

    здоров'я Вірменія Нікол Пашинян коронавірус
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