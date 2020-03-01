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    У Вірменії перша людина захворіла на коронавірус

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    У Вірменії перша людина захворіла на коронавірус

    29-річний громадянин Вірменії, який нещодавно прилетів з Тегерана разом із дружиною

    У Вірменії виявили перший підтверджений випадок зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-19.

    Про це написав у своєму Facebook прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

    За його словами, хворий — 29-річний громадянин республіки, який нещодавно прилетів з Тегерана разом із дружиною.

    Стан хворого оцінюється лікарями як задовільний.

    «На момент звернення до лікарні у нього була температура. Зараз температури немає. Тест на коронавірус у його дружини дав негативні результати. Уряд Вірменії вживе необхідних заходів, запланованих приписами Всесвітньої організації охорони здоров’я», — зазначив прем'єр Вірменії.

    Тих, хто контактував із хворим, ізолюють. За словами Пашиняна, мова йде про 30 громадян. Для них будуть забезпечені «готельні, але ізольовані умови на високому рівні».

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    смерть Вірменія Нікол Пашинян коронавірус
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