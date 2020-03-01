У Вірменії перша людина захворіла на коронавірус



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29-річний громадянин Вірменії, який нещодавно прилетів з Тегерана разом із дружиною

У Вірменії виявили перший підтверджений випадок зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це написав у своєму Facebook прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

За його словами, хворий — 29-річний громадянин республіки, який нещодавно прилетів з Тегерана разом із дружиною.

Стан хворого оцінюється лікарями як задовільний.

«На момент звернення до лікарні у нього була температура. Зараз температури немає. Тест на коронавірус у його дружини дав негативні результати. Уряд Вірменії вживе необхідних заходів, запланованих приписами Всесвітньої організації охорони здоров’я», — зазначив прем'єр Вірменії.

Тих, хто контактував із хворим, ізолюють. За словами Пашиняна, мова йде про 30 громадян. Для них будуть забезпечені «готельні, але ізольовані умови на високому рівні».

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.